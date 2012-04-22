《综述》主要国家财经首长呼吁欧洲利用新金融缓冲空间进行必要的改革

* 财经首脑呼吁欧洲采取行动削减债务、恢复经济成长

* 欧洲应利用金融防火墙提供的缓冲空间来积极行动

* 德国抨击美国和日本的债务计画

* IMF呼吁进行改革,并对过度削减预算提出警告

* IMF小组主管:恢复成长是解决债务问题的关键

记者 Gernot Heller/Glenn Somerville 编译 王冠中

路透华盛顿4月21日电---全球主要国家财经首长周六呼吁欧洲善加利用新增的金融缓冲空间,进行必要的长远改革,来对抗威胁到全球复苏的债务危机.

国际货币基金组织(IMF)管理委员会表示,欧元区必须进一步削减政府债务负担,推行果敢的经济改革,并稳定金融体系.20国集团(G20)方于前一日同意协助IMF将放贷能力提高一倍以对抗欧洲债务危机.

担任IMF管理委员会主管的新加坡财政部长尚达曼警告称,除非采取这些举措,否则债务问题会再度浮现,经济成长将会受创.

在希腊危机消退后,全球金融市场再度出现不安的平静,但IMF担心,在没有强力行动下,新的紧张情绪会再爆发,并打击全球成长.

IMF管理委员会表示,"全球经济将温和成长,但风险仍高."尽管该委员会表示,所有发达国家都应该采取进一步的行动,但也指出欧元区尤须恢复强劲成长.

欧元区为全球第二大经济区域,目前已陷入温和衰退,打击其主要出口伙伴中国和其他亚洲新兴国家,而美国成长情况亦仍旧低迷.

IMF和各国财经首长表示,除非恢复强劲成长且投资人信心回升,否则全球将无法摆脱由债务带来的恶性循环.

"在我们所有人看来,真正重要的是要在中期恢复正常成长,而且越快越好,最好是在二到三年内,"尚达曼在记者会上称.

"若无法回归正常成长,若无法让国内生产总值(GDP)回到潜在水准,那么也不可能实现财政可持续性,"他警告称.

美国亦对欧洲施加压力,呼吁欧洲善加利用增强金融防火墙所提供的喘息空间.

"下一阶段危机回应成功与否,取决于欧洲是否愿意并且能够与欧洲央行携手,灵活并积极地利用其工具来支持各国执行改革,"美国财政部长盖特纳向IMF管理委员会表示.

但在热烈的讨论中,德国也指责了美国.美国预算问题正在恶化,且可能在年底税负优惠结束时达到沸点,而大幅削减预算的计画可能让美国经济陷入衰退.然而,11月的总统大选使得预算计画陷入政治僵局.

"我们了解政治上的限制,虽别无他法但这是急迫的议题,"德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称.

他表示,日本也需要有可信的预算计画.日本公共债务相对于国内生产总值(GDP)的比例高达230%.

**采取行动的空间**

欧洲是最迫切的挑战,也是IMF管理委员会点名需要政策建言的经济区域.

向IMF进一步注资4,300亿美元以及欧洲当局三周前决定强化自身的1兆(万亿)美元纾困基金,设立起防护线来对抗危机,向投资人确保有资金来协助任何陷入财务困难的国家.

在此同时,IMF管理委员会强调,预算整顿必须均衡,避免过度削减预算,进而侵蚀了成长并让赤字情况更加恶化.意大利和西班牙目前正面临这个艰难的挑战.

"关于如何在紧缩财政时也提振成长有相当多的讨论,"意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)说,尽管时间的选择是重点,但财政紧缩必须先进行.

IMF管理委员会呼吁主要国家央行提供协助,只要成长仍旧疲弱且通胀获得控制,就维持低利率和货币刺激政策.

美国联邦储备理事会(FED)将在周二和周三召开政策会议,预计政策委员将检讨是否需要扩大买债来支撑成长.IMF对于降低欧元区利率的呼吁,在华盛顿会议上遭到部分欧洲央行政策委员的反对.德国尤其担心宽松货币政策会推高通胀,而且也不是削减预算的万灵丹.(完)