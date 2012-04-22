《美国重要政经日程》--4月23日

****澳新经济指标预测--3月1日-3月8日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
(除特别说明外,均为GMT时间)
1500 - 农业部公布一周谷物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售
1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券
2000 - 农业部公布一周作物成长报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2% 进口 +21.7% +19.7% 0030 日本日经制造业PMI 2月 -
(除特别说明外，均为GMT时间) 1200 - 农业部公布一周全球稻米价格 1330 - 商务部公布1月个人所得 1500 - 商务部公布1月建筑支出 1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据 1900 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布褐皮书 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)