《独家新闻》美国药商Amylin研究出售,已聘请财务和法律顾问--消息

台湾经济指标预测--3月1日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透纽约4月22日电---熟悉内情的消息人士周日表示,Amylin Pharmaceuticals AMLN.O正研究一项出售案.Amylin此前拒绝了必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)35亿美元的收购提案,并正在力抗行动主义投资者伊坎(Carl Icahn).
消息指出,Amylin已聘瑞士信贷CSGN.VX和高盛(GS.N)为财务顾问,Skadden Arps为法律顾问.
根据消息人士,该公司上周开始接触潜在买主.
Amylin及其所聘顾问均拒绝置评.
分析师曾表示,包括阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)、默克(MRK.N)和武田药品工业(4502.T)等几家药厂,都可能是Amylin的潜在买主.
在必治妥施贵宝收购案未果的消息走漏,并促使伊坎将目光瞄准Amylin后,该公司压力升高.伊坎拥有8.94%的Amylin股权,为其第三大股东.伊坎曾呼吁Amylin出售,并对其提出诉讼,要求获得提名公司董事的权利.
消息人士指出,尽管Amylin仍在和美国以外的企业洽谈结盟,但出售看似更有可能.
一名消息人士称,董事会受Amylin糖尿病药物Bydureon推出的初步结果鼓舞,希望确保公司能通过出售获得最高价格.(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北3月1日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单132亿台币。 --94甲3期12息、105甲3期1息、102甲5期4息及103甲5期3息共计32.92937375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行106/4期10年公债，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,203.3亿台币： 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408.0亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息16.50亿台币： 3/03 103甲6期3息 16.50亿台币 -