《独家新闻》美国药商Amylin研究出售,已聘请财务和法律顾问--消息

路透纽约4月22日电---熟悉内情的消息人士周日表示,Amylin Pharmaceuticals AMLN.O正研究一项出售案.Amylin此前拒绝了必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)35亿美元的收购提案,并正在力抗行动主义投资者伊坎(Carl Icahn).

消息指出,Amylin已聘瑞士信贷CSGN.VX和高盛(GS.N)为财务顾问,Skadden Arps为法律顾问.

根据消息人士,该公司上周开始接触潜在买主.

Amylin及其所聘顾问均拒绝置评.

分析师曾表示,包括阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)、默克(MRK.N)和武田药品工业(4502.T)等几家药厂,都可能是Amylin的潜在买主.

在必治妥施贵宝收购案未果的消息走漏,并促使伊坎将目光瞄准Amylin后,该公司压力升高.伊坎拥有8.94%的Amylin股权,为其第三大股东.伊坎曾呼吁Amylin出售,并对其提出诉讼,要求获得提名公司董事的权利.

消息人士指出,尽管Amylin仍在和美国以外的企业洽谈结盟,但出售看似更有可能.

一名消息人士称,董事会受Amylin糖尿病药物Bydureon推出的初步结果鼓舞,希望确保公司能通过出售获得最高价格.(完)