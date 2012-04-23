〔香港新股〕俏江南拟最快二季度IPO,募资1-2亿美元--IFR

路透4月23日电---据汤森路透旗下IFR报导,在A股市场上市之路遇阻之后，俏江南决定转赴香港，最快于第二季度上市，募集资金1亿至2亿美元。德银和瑞银任是次发行的联席主承销商。

该公司目前的计划是5月参加港交所聆讯，但具体时间表尚未确定。

俏江南原计划在内地上市，但由于中国证监会1月底宣布暂不审批其上市申请，该公司改为到香港上市。

据闻证监会曾推出餐饮企业上市的内部指引，对审批类似申请提出了更严格的要求。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)