〔全球金融〕企业高管相信经济改善,但仍对并购活动裹足不前--安永调查

路透纽约4月23日电---根据安永会计师事务所对1,500位高层主管所做的调查,企业高层主管对发动新的购并案仍裹足不前,尽管有迹象表明,他们相信全球经济稍有改善.

安永第六次"全球信心指标"调查显示,只有31%受访高管表示,他们预期将在未来12个月展开购并案,为安永自2009年开始调查以来的最低.

2011年10月公布的前次调查中,持有该预期的高管比重为41%.

该调查虽为前瞻性,但仍是对并购市场当前疲弱状态的反映.2012年第一季的购并数量是七年来最低的一季,年内迄今全球购并活动较上年同期减少约32%.

受访者来自57个国家的40个行业,其中有超过半数觉得全球经济小幅改善中.

不过企业对资产出售的兴趣却在升高,有31%的受访者表示,他们的公司在未来12个月有可能会出售资产.这高于10月时的26%,因公司希望在相对艰困的经济环境中出脱非核心资产.(完)