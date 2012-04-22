〔全球金融〕企业高管相信经济改善,但仍对并购活动裹足不前--安永调查

台湾经济指标预测--3月1日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透纽约4月23日电---根据安永会计师事务所对1,500位高层主管所做的调查,企业高层主管对发动新的购并案仍裹足不前,尽管有迹象表明,他们相信全球经济稍有改善.
安永第六次"全球信心指标"调查显示,只有31%受访高管表示,他们预期将在未来12个月展开购并案,为安永自2009年开始调查以来的最低.
2011年10月公布的前次调查中,持有该预期的高管比重为41%.
该调查虽为前瞻性,但仍是对并购市场当前疲弱状态的反映.2012年第一季的购并数量是七年来最低的一季,年内迄今全球购并活动较上年同期减少约32%.
受访者来自57个国家的40个行业,其中有超过半数觉得全球经济小幅改善中.
不过企业对资产出售的兴趣却在升高,有31%的受访者表示,他们的公司在未来12个月有可能会出售资产.这高于10月时的26%,因公司希望在相对艰困的经济环境中出脱非核心资产.(完)
--编译 戴素萍;审校 郑茵
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北3月1日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单132亿台币。 --94甲3期12息、105甲3期1息、102甲5期4息及103甲5期3息共计32.92937375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行106/4期10年公债，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,203.3亿台币： 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408.0亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息16.50亿台币： 3/03 103甲6期3息 16.50亿台币 -