〔企业并购〕沃达丰若想收购CWW,出价至少约需每股0.40英镑--分析师

台湾经济指标预测--3月1日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透伦敦4月20日电---分析师及对冲基金周五表示,英国行动电话集团沃达丰(VOD.L)若想收购Cable & Wireless Worldwide Plc(CWW)CWP.L,每股得出价约0.40英镑.沃达丰出价的最后截止日是周一.
收购CWW将有助于沃达丰扩展固网业务,可纾解其无线网络压力,并强化沃达丰在企业电信方面的地位.而CWW自从2010年3月自原来的大东电报局(Cable & Wireless)分拆出去后,已三度发布获利预警.
沃达丰是竞购CWW的最新已知买家.CWW股价收低0.02英镑,或5.99%,至0.33英镑.此前印度Tata Communications(TATA.NS)因未能达成价格共识在周三退出竞标.
分析师及对冲基金表示,Tata曾暗示收购价将约是每股0.35英镑,而沃达丰的价格区间为0.35至0.40英镑.
"我认为,任何出价都得至少达到0.40英镑才能确保获得推荐,"一家对冲基金表示."(沃达丰)在这么短的时间内就有第三度展期的机会,我认为从这一点看来,双方之间的差距已很接近.否则他们不会继续谈判."
沃达丰需在周一1100GMT之前提出报价或者退出.
CWW发言人表示:"我们正在进行深入讨论,致力于达成可推荐的出价."(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北3月1日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单132亿台币。 --94甲3期12息、105甲3期1息、102甲5期4息及103甲5期3息共计32.92937375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行106/4期10年公债，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,203.3亿台币： 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408.0亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息16.50亿台币： 3/03 103甲6期3息 16.50亿台币 -