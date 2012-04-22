〔企业并购〕沃达丰若想收购CWW,出价至少约需每股0.40英镑--分析师

路透伦敦4月20日电---分析师及对冲基金周五表示,英国行动电话集团沃达丰(VOD.L)若想收购Cable & Wireless Worldwide Plc(CWW)CWP.L,每股得出价约0.40英镑.沃达丰出价的最后截止日是周一.

收购CWW将有助于沃达丰扩展固网业务,可纾解其无线网络压力,并强化沃达丰在企业电信方面的地位.而CWW自从2010年3月自原来的大东电报局(Cable & Wireless)分拆出去后,已三度发布获利预警.

沃达丰是竞购CWW的最新已知买家.CWW股价收低0.02英镑,或5.99%,至0.33英镑.此前印度Tata Communications(TATA.NS)因未能达成价格共识在周三退出竞标.

分析师及对冲基金表示,Tata曾暗示收购价将约是每股0.35英镑,而沃达丰的价格区间为0.35至0.40英镑.

"我认为,任何出价都得至少达到0.40英镑才能确保获得推荐,"一家对冲基金表示."(沃达丰)在这么短的时间内就有第三度展期的机会,我认为从这一点看来,双方之间的差距已很接近.否则他们不会继续谈判."

沃达丰需在周一1100GMT之前提出报价或者退出.

CWW发言人表示:"我们正在进行深入讨论,致力于达成可推荐的出价."(完)