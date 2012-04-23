〔香港新股〕小南国计划6月底前重启IPO,募集约1亿美元--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月23日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国主要连锁餐饮营运商--小南国集团计划6月底之前重启香港上市发行，募集约1亿美元。美银美林与渣打(STAN.L)(2888.HK)主承销。
该公司去年9月曾尝试发行3.35亿新股，参考价格区间为1.65至2.20港元，相当于10.9至14.5倍的2012年市盈率。后由于市况不佳而搁置交易。(完)
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--整理 杨淑祯 ; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。