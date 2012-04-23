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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 08:40 BJT

〔香港新股〕小南国计划6月底前重启IPO,募集约1亿美元--IFR

路透4月23日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国主要连锁餐饮营运商--小南国集团计划6月底之前重启香港上市发行，募集约1亿美元。美银美林与渣打(STAN.L)(2888.HK)主承销。

该公司去年9月曾尝试发行3.35亿新股，参考价格区间为1.65至2.20港元，相当于10.9至14.5倍的2012年市盈率。后由于市况不佳而搁置交易。(完)

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--整理 杨淑祯 ; 审校 黄凯

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