《台湾报摘》--经济日报4月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--美元利差交易(carry trade)方兴未艾,企业及大股东纷纷抢搭列车.这群有能力在"在台湾借款、在大陆存款"的企业,不仅向台湾本地银行借美元到大陆银行存款,赚取利差;上市公司在大陆投资的盈余更宁可直接留在当地运用,再从台湾借钱发股息,一样可赚利差.
* 其他:
--智慧手机晶片龙头高通(Qualcomm)(QCOM.O)受台积电(2330.TW)28奈米产能吃紧影响,出货成长受阻,业界传出,高通紧急向联电(2303.TW)、格罗方德(GlobalFoundries)寻求28奈米产能支援,填补台积电产能不足缺口,藉此避开市占率衰退问题.
--大陆第五大寿险公司—泰康人寿董事长陈东升指出,泰康人寿在大陆市场站稳脚步后,下一步计划成为亚太区域型寿险公司,逐步走向国际化,未来不排除参股台湾的寿险公司.计划两年内同时在大陆A股及香港H股上市.
--为创造加入泛太平洋战略经济伙伴关系(TPP)有利条件,自由贸易港区功能将提升,交通部部务会报本周四将通过"自由贸易港区设置管理条例"修正草案,新增大陆地区或港澳企业在自贸港区从事储存或简易加工,免征营所税.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。