《台湾报摘》--经济日报4月23日

* 头版头条:

--美元利差交易(carry trade)方兴未艾,企业及大股东纷纷抢搭列车.这群有能力在"在台湾借款、在大陆存款"的企业,不仅向台湾本地银行借美元到大陆银行存款,赚取利差;上市公司在大陆投资的盈余更宁可直接留在当地运用,再从台湾借钱发股息,一样可赚利差.

* 其他:

--智慧手机晶片龙头高通(Qualcomm)(QCOM.O)受台积电(2330.TW)28奈米产能吃紧影响,出货成长受阻,业界传出,高通紧急向联电(2303.TW)、格罗方德(GlobalFoundries)寻求28奈米产能支援,填补台积电产能不足缺口,藉此避开市占率衰退问题.

--大陆第五大寿险公司—泰康人寿董事长陈东升指出,泰康人寿在大陆市场站稳脚步后,下一步计划成为亚太区域型寿险公司,逐步走向国际化,未来不排除参股台湾的寿险公司.计划两年内同时在大陆A股及香港H股上市.

--为创造加入泛太平洋战略经济伙伴关系(TPP)有利条件,自由贸易港区功能将提升,交通部部务会报本周四将通过"自由贸易港区设置管理条例"修正草案,新增大陆地区或港澳企业在自贸港区从事储存或简易加工,免征营所税.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.