《热点透视》提供损失担保或有助化解西班牙银行业者的部分问题

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg Bravo/Peter Thal Larsen 编译 张若琪

路透马德里/伦敦4月20日电---西班牙银行业者再度成为风暴中心.尽管银行业已经历整合,并筹得新资本,但多数银行仍被拒于趸售(批发)市场门外.有关银行业危机蔓延的疑虑,是西班牙债券收益率(殖利率)再度处于危险区域的原因之一.由欧元区承保的灾难保险或有助解决这一问题.

银行业者并未袖手.据西班牙央行的资料,银行业者已认列1,120亿欧元坏帐准备,今年还将进一步拨备290亿欧元防备商用不动产坏帐.核心资本率也已至少提高到8%.在此同时,合并应有助恢复获利能力:储蓄银行数量已由45个减少到11个.

但投资者并未因此信服.虽然银行已为未开发土地较峰值跌价87%有所准备,但外界仍担心其价值可能跌去更多.在此同时,西班牙经济萎缩可能对迄今为止仍表现稳定的抵押贷款和小企业贷款构成压力.根据Exane BNP Paribas,不含房地产的贷款组合准备每增1个百分点,将迫使银行提出约160亿欧元的额外准备金,或相当于其流通有形股东权益的逾10%.

恢复信心的一个方式就是为西班牙银行业可能遭受的极端损失提供担保.此法在银行业危机期间帮助平抚了关于苏格兰皇家银行和花旗集团的疑虑.如果西班牙央行对于银行业韧性的估计无误,那么此计画应不会让纳税人付出成本.若出现最坏的情况,银行业也有个支援.

关键问题在于这样的计画如何取得财源.资金来自金融业界的西班牙存款担保基金(Deposit Guarantee Fund)可提供部分财源.虽然该基金几乎所剩无几,但可用未来的捐助作为担保来借款,这部分一年可进帐20亿欧元.西班牙政府也可望吸收部分损失.

但可靠起见,保险计画将需有欧洲金融稳定机构(EFSF)为后盾.这项欧元区纾困基金可借钱给各国供银行调整资本之用--包括为资产负债表提供担保.提供担保的优点是不需预先筹措资金.

坚不可摧的银行不可能解决西班牙所有的问题.该国在达成今明两年的预算赤字目标上仍面临费力挣扎,且需使地方也步调一致.但至少银行业将不再是致命弱点.(完)