《台湾报摘》--工商时报4月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--行政院高层透露,针对财政部课证所税版本,金管会仍有异见,提报行政院会之前,政院还有得乔,财政部版不无有微调空间,本周四院会有机会列入议程.对证交税降声四起.据悉,行政院长陈冲的立场是"不宜轻易改变".
* 其他:
--核四建厂争议不断,依台电内部最新的检讨报告,因应核四整体计画工期调整及确保电厂运转安全,所增加的具体强化措施,必须再增加527.67亿台币的支出,评估核四总投资金额将高达3,264.23亿台币.
--香港证监会发布声明指出,台湾兆丰证券旗下兆丰资本(亚洲)有限公司作为香港洪良国际2009年12月在港交所上市的唯一帐簿管理人、保荐人,但未履行保荐人职责,因此撤销兆丰资本的牌照,禁止其再为机构融资提供意见,并罚款4,200万港元.
--鸿海(2317.TW)去年第四季亮丽财报数据,推升外资圈对今年第一季营业利益率预估值上看2.5-3%,然受iPad良率略低于市场预期影响,花旗环球与麦格理资本证券将首季营业利益率预估值降到2.4%至2.5%,下半年则上看3.3%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。