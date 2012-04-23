《台湾报摘》--工商时报4月23日

* 头版头条:

--行政院高层透露,针对财政部课证所税版本,金管会仍有异见,提报行政院会之前,政院还有得乔,财政部版不无有微调空间,本周四院会有机会列入议程.对证交税降声四起.据悉,行政院长陈冲的立场是"不宜轻易改变".

* 其他:

--核四建厂争议不断,依台电内部最新的检讨报告,因应核四整体计画工期调整及确保电厂运转安全,所增加的具体强化措施,必须再增加527.67亿台币的支出,评估核四总投资金额将高达3,264.23亿台币.

--香港证监会发布声明指出,台湾兆丰证券旗下兆丰资本(亚洲)有限公司作为香港洪良国际2009年12月在港交所上市的唯一帐簿管理人、保荐人,但未履行保荐人职责,因此撤销兆丰资本的牌照,禁止其再为机构融资提供意见,并罚款4,200万港元.

--鸿海(2317.TW)去年第四季亮丽财报数据,推升外资圈对今年第一季营业利益率预估值上看2.5-3%,然受iPad良率略低于市场预期影响,花旗环球与麦格理资本证券将首季营业利益率预估值降到2.4%至2.5%,下半年则上看3.3%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校 杨淑祯

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