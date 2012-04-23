〔人民币汇率〕中国央行官员易纲认为市场将在汇率上扮演更重要角色

路透华盛顿4月21日电---中国人民银行副行长易纲周六表示,中国在决定扩大人民币交易区间后可能会有后续动作,将采取更多举措让市场力量来决定汇价.

中国人行在4月14日宣布,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.[ID:nSB1084670] 国际货币基金组织(IMF)、美国及其他贸易伙伴国对此举表示欢迎,贸易伙伴国一直认为人民币汇价遭到低估.

在华盛顿IMF春季年会的小组会议间隙被问及北京是否计划有进一步的变革时,易纲回答,"是的,我认为会."

"改革是旨在提高人民币汇率的灵活性,并让市场力量在决定汇价时扮演更重要的角色,"他表示.

"现在是让市场来或多或少决定汇价,(同时)降低干预的时候了,"易纲表示.

易纲并没有详述中国人行人民币后续举措计画或时间表,但指出人民币在香港的离岸市场交易区间有扩大的迹象.

"如果你看看过去两季的中国市场和海外市场,你会发现市场对人民币汇率一直有双向押注,"他表示.

"过去很长一段时间...人民币总是单向押注升值,"易纲表示.(完)