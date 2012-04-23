〔人民币汇率〕中国央行官员易纲认为市场将在汇率上扮演更重要角色

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透华盛顿4月21日电---中国人民银行副行长易纲周六表示,中国在决定扩大人民币交易区间后可能会有后续动作,将采取更多举措让市场力量来决定汇价.
中国人行在4月14日宣布,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.[ID:nSB1084670] 国际货币基金组织(IMF)、美国及其他贸易伙伴国对此举表示欢迎,贸易伙伴国一直认为人民币汇价遭到低估.
在华盛顿IMF春季年会的小组会议间隙被问及北京是否计划有进一步的变革时,易纲回答,"是的,我认为会."
"改革是旨在提高人民币汇率的灵活性,并让市场力量在决定汇价时扮演更重要的角色,"他表示.
"现在是让市场来或多或少决定汇价,(同时)降低干预的时候了,"易纲表示.
易纲并没有详述中国人行人民币后续举措计画或时间表,但指出人民币在香港的离岸市场交易区间有扩大的迹象.
"如果你看看过去两季的中国市场和海外市场,你会发现市场对人民币汇率一直有双向押注,"他表示.
"过去很长一段时间...人民币总是单向押注升值,"易纲表示.(完)
--编译 戴素萍;审校 侯向明
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。