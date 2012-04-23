〔石油产业〕石油交易信息披露将出新规,旨在提高交易透明度--金融时报

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透新加坡4月23日电---金融时报周一报导称,石油交易将受到更严密的检视,因产业支持的采矿业透明行动动议(Extractive Industries Transparency Initiative;EITI)正在设法提高民间交易公司与国有石油公司之间的交易曝光度.
EITI是一个自发性计画,旨在改善交易的透明度.到最近为止,其主要侧重于矿业和石油公司向政府的支付款项,包括权利金和税收.
金融时报报导称,EITI等非政府集团,正在力推公布各类船货的交易资料,包括买主名称、日期、价格和等级,以期改善透明度.
一些国有石油公司向来是透过招标以及与交易商和炼油商签订直接合同来出售石油.
报导称,新规定的磋商还在初步阶段,且EITI正在着手检视其规定.
增加石油交易的信息披露,可能对维多、嘉能可(GLEN.L)、托克(Trafigura)和Gunvor等重量级企业的影响最大.
预计BP(BP.L), Shell(RDSa.L)及道达尔(TOTF.PA)等国际石油公司亦会受到影响,因其设有大型交易部门.
目前尚未联系到EITI置评.(完)
--编译 戴素萍;审校 郑茵
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。