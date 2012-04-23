〔石油产业〕石油交易信息披露将出新规,旨在提高交易透明度--金融时报

路透新加坡4月23日电---金融时报周一报导称,石油交易将受到更严密的检视,因产业支持的采矿业透明行动动议(Extractive Industries Transparency Initiative;EITI)正在设法提高民间交易公司与国有石油公司之间的交易曝光度.

EITI是一个自发性计画,旨在改善交易的透明度.到最近为止,其主要侧重于矿业和石油公司向政府的支付款项,包括权利金和税收.

金融时报报导称,EITI等非政府集团,正在力推公布各类船货的交易资料,包括买主名称、日期、价格和等级,以期改善透明度.

一些国有石油公司向来是透过招标以及与交易商和炼油商签订直接合同来出售石油.

报导称,新规定的磋商还在初步阶段,且EITI正在着手检视其规定.

增加石油交易的信息披露,可能对维多、嘉能可(GLEN.L)、托克(Trafigura)和Gunvor等重量级企业的影响最大.

预计BP(BP.L), Shell(RDSa.L)及道达尔(TOTF.PA)等国际石油公司亦会受到影响,因其设有大型交易部门.

目前尚未联系到EITI置评.(完)