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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 09:31 BJT

〔台湾股市〕开低走高,光电类股下跌

路透台北4月23日电---台湾股市周一扭转开低0.24%的跌势后走势转强,光电类指数.TOPI表现相对失色,奇美电(3481.TW)及友达(2409.TW)将分别在本周及下周公布财报.

加权股价指数.TWII开低18.33点,报7,488.82点,上周五收低1.52%.0107GMT时,指数上涨0.17%.

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