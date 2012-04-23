〔意大利经济〕料在年底年恢复成长,因节支措施冲击减弱--财政部官员

路透华盛顿4月21日电---意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)周六表示,预期该国经济将在今年第三季恢复成长,因节约支出所带来的冲击减弱.

意大利为欧元区第三大经济体,目前正处于衰退.继采取一连串改革措施以求降低高达1.3万亿(兆)欧元的债务之后,该国政府正在把重点从节约支出转向刺激经济成长.

"整顿财政措施及金融和信贷市场紧张的效应,可能导致今年上半年国内生产总值(GDP)呈现负成长."格雷利在一份声明稿中指出.

"不过已出现一些改善的迹象,显示可能在第三季开始温和复苏,"他在参加国际货币基金组织(IMF)的一个会议后表示.

意大利政府原先预估今年经济萎缩幅度将达1.2%,明年为成长0.5%.先前预估的复苏时程是在年底之前.

格雷利在一记者会上表示,"关于如何强化财政及促进成长有很多的讨论."

"但强化财政及促进成长的相关行动并非同时展开,"他说道,并称应优先强化财政.

格雷利表示,危机的"危急"时刻已过,但欧洲仍被视为"诸多风险的核心",而这些风险可能导致金融市场动荡.

他说,尽管近期油价上涨,但通胀预期仍"受良好控制".

"因此,主要发达经济体的货币政策应维持宽松,以支撑仍显脆弱的复苏."他说道.(完)