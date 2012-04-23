〔欧洲金融〕西班牙考虑坏帐银行构想,但未有计画--欧盟官员

路透华盛顿4月21日电---欧洲官员周六表示,西班牙正考虑成立"坏帐银行"的构想,接收西班牙银行业的不良不动产贷款以协助清理坏帐,但迄今还没有成立这类机构的计画.

"就我所知,目前没有计画或决定,但有所考虑.这可能是个不错的构想,"一位资深欧盟官员表示.

该名官员称,这个构想还没有和欧盟讨论.如果这个构想变得更加成熟,欧盟旗下的机构可能会参与.

"外界一直建议设立这种坏帐银行,但就我所知,没有这类计画,"一位资深欧元区官员表示.

西班牙不动产价格急跌,引发市场担心西班牙银行业者的抵押贷款组合及其资本重组需求的规模.

Analistas Financieros执行长Angel Berges曾表示,不良贷款逐步升高,银行业可能进一步需要500亿欧元的现金来整顿其资产负债表.

周三公布的数据显示,2月不良贷款较1月增加38亿欧元至1,438亿欧元,相当于银行业信贷组合的8.2%.(完)