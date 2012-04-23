《全球经济分析》IMF总裁拉加德的下一场战役:权力移转

* 新兴国家设法争取发达国家在投票权改革上的退让

* 在6月前将暂时不对外宣布出资金额

* 向美国施压批准2010年IMF投票权改革案

撰稿 Lesley Wroughton 编译 戴素萍/王丽鑫/许娜

路透华盛顿4月22日电---国际货币基金组织(IMF)甫在争取增资4,300亿美元一事上取得一大胜利,总裁拉加德面临的更严格考验将会是找出赋予新兴国家更多影响力的办法.

拉加德因此将必须说服IMF有主导权的国家--美国和欧洲国家,批准2010年所同意的投票权改革,并在2014年1月前接受进一步的变革.

上周拉加德争取各国财长同意出资以抑制欧元区债务危机时,中国、印度、巴西和俄罗斯表示,他们将会做出部分贡献,但要等到6月20国集团(G20)峰会时才会公布各别的贡献金额.

欧洲可能必须要放弃某些东西作为回报.

欧洲危机和美国经济复苏脆弱,使得全球经济实力加速转向新兴市场,他们希望IMF之类的金融机构能够反映其崛起的势力.

在主要新兴国家中最直言不讳的巴西表示,贡献资金取决于是否有得到更多IMF投票权的坚定承诺.然印度财政部长慕克吉则否认两者间有任何的关连.他表示,俄罗斯和中国等其他新兴国家单纯只是需要时间在国内取得出资的授权.

布鲁金斯学会一位密切注意这个议题的研究员Domenico Lombardi表示,现在先保留宣布出资金额的决定,让新兴国家未来几个月有空间可以争取其他国家在投票权上的让步.

他称,"延后宣布出资金额给这些国家讨价还价的筹码,加强他们在刚刚开始的下一回合份额磋商中的谈判地位."

"金砖国家已经意识到,他们需先发制人以达到效果,"他称."对额外资源的磋商给进一步使谈判升级提供了有力工具."

**等待改革并推动更多举措**

IMF理事会周六呼吁"迅速"批准2010年的投票改革.不过新兴国家称,这些调整远远不够,需要更大胆的举措.新一轮谈判已经开始.

由于在11月美国总统大选前,奥巴马政府料将不会寻求国会批准2010年改革,近几个月这些国家愈发感到失望.

即便改革后在IMF中失势的将是欧洲,奥巴马仍然不愿将计划递交国会,因共和党可能反对美国向IMF增资,在选举中争取到优势.

改革计划应会在10月下次全球财经官员会议前完成,可能使中国成为IMF第三大投票成员国.

为遵守对新兴国家的承诺,拉加德将需要对美国施压,通过改革.

她还需要确保欧洲坚守承诺,减少在IMF委员会中过多的比例,将目前占有的八个席位放弃两个,让给新兴和发展中国家.

欧洲在IMF理事会中的优势地位已成为特别敏感的问题,因为IMF一直被要求向陷入危机的欧元区国家提供贷款.此外,该组织也总是由欧洲人领导.

"我会一步步实施改革,"拉加德周六向记者称,"每个人都希望拥有更大的投票权,所以总会有得有失."

G20已向新兴经济体担保,将随着时间的推移而增加后者拥有的成员国份额(membership quota),以提高其投票权,而这正是使新兴国家持续参与IMF问题的关键.

但新兴国家要求拥有更大影响力,并不只是投票权那么简单.

中国希望将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)的一篮子货币.非洲则要求获得IMF理事会三分之一的席位.

下一轮投票改革战役的开端,将会是制定成员国份额公式的细则,而成员国份额决定了各成员国的投票权、应贡献资金额及所能获得的贷款额度.该公式把各国经济规模、外汇储备和贸易规模考虑在内.

当前公式未能反映IMF自二次世界大战后成立以来全球形势的巨大变化,尤其是新兴经济体的崛起.由于新兴市场被要求向IMF提供更多资金以对抗聚焦于欧洲的危机,他们要求加大变革的筹码也就增加.

"我们主要要求进行改革,而这些改革总会遭遇阻碍,"巴西财政部长曼特加称,"对欧洲来说,拿钱但不改革是很容易的."(完)