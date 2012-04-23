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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 16:11 BJT

〔台湾数据〕3月工业生产同比减3.42%,因制造业衰退

路透台北4月23日电---台湾经济部周一公布,3月工业生产较上年同期衰退3.42%,上月修正后为成长8.35%.因占工业生产指数达九成比重的制造业指数较去年同期减少3.77%.

经济部预期,4月制造业生产将较上月增加.第二季制造业生产也将较第一季成长.

以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):

3月 2月

工业生产 -3.42 +8.35r

注: r表修正.(完)

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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)

--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 丁淑琴/张喜良

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