〔台湾数据〕3月工业生产同比减3.42%,因制造业衰退

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透台北4月23日电---台湾经济部周一公布,3月工业生产较上年同期衰退3.42%,上月修正后为成长8.35%.因占工业生产指数达九成比重的制造业指数较去年同期减少3.77%.
经济部预期,4月制造业生产将较上月增加.第二季制造业生产也将较第一季成长.
以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):
3月 2月
工业生产 -3.42 +8.35r
注: r表修正.(完)
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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)
--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 丁淑琴/张喜良
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。