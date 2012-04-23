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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 16:12 BJT

〔表格〕台湾3月经季调失业率为4.14%,较上月略低--主计处

路透台北4月23日电---台湾主计处周一公布,3月经季节调整后失业率为4.14%,略低于上月的4.15%.

3月未经季节调整的失业率为4.17%,上月是4.25%.(完)

浏览台湾失业率方面的相关新闻,请点选[TW/JOBCN]

参看行政院主计处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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