〔欧洲金融〕欧央行管委诺沃特尼盼央行先观察流动性操作的效果-报载

路透法兰克福4月22日电---欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示,欧洲央行应花点时间观察近期流动性操作的效果,再来考虑是否挹注更多低利资金或者买进公债.

"我个人的感觉是,我偏好稳稳当当的做法.我们已经祭出了相当多的措施,"同时担任奥地利央行总裁的诺沃特尼在华尔街日报周日刊出的专访中称.

"现在我认为我们应该花点时间来观察整体效果.我不会乐见每周都宣布新的措施."

诺沃特尼也强调欧洲结构性改革的重要性,以确保危机不会再次升高.

"我们有陷入类似日本长期经济停滞的危险.我不会说这是个预言.我希望欧洲许多国家正在进行结构性改革,能提振成长动能,"他说.

针对欧洲即将登场的选举,诺沃特尼表示,他希望希腊的新政府会继续贯彻已达成的改革协定,也希望法国和德国继续密切合作.

法国在周日进行总统选举的第一回合投票.希腊则在下月选出新国会.

诺沃特尼不认同法国近期对于欧洲央行应做更多来支撑成长并压低欧元的呼吁.先前德国已经驳斥了这些呼吁.

"独立性的法律基础不得改变,因为那会意味着调整区域协定.部分偏向为国内考量的政坛人士需要了解到这一点."(完)