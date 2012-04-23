〔路透调查〕日债多空动向指标降至负25,市场已反映日央行将放宽政策

路透东京4月23日电---周一出炉的路透一周调查显示,日本公债市场人气更加偏空,市场已然消化日央行本周可望放宽政策的预期,因而不致为债券价格提供太大的支撑.

调查显示,日本公债多空动向指标JGBBBI=降至负25,上次调查结果为负1.该指标是以看涨市场的人数减去看空市场的人数.

高达43.8%的受访者认为央行虽祭出宽松措施,但利率料将上扬,比例高于前次调查的25.5%.约18.8%的受访者预估利率会下降,比例低于前次调查的23.5%;有37.5%的受访者预计利率会呈狭幅波动,比例低于前次调查的51.0%.此次调查有48名受访者参与.

看好利率会上扬的受访者当中,约有85.4%的人提及货币政策的影响,为2011年6月展开调查以来比例最高.

美国联邦储备理事会(FED)将于周二及周三开会,市场预料不致推出任何新的政策措施.

日本央行亦将于周五开会,市场普遍认为该行将进一步放宽政策,扩充现行65万亿(兆)日圆(7,965亿美元)的资产购买计画,并扩大贷款计画规模5万亿或10万亿日圆,用途为购买政府债券.[ID:nST0510581]

"这回,投资人很有可能对日央行的决议感到失望,而这对市场而言可能是个转捩点,"东海东京证券首席债券策略师Kazuhiko Sano表示.

但其他人则认为,从投资者需求力道看来,市场下档料将有限.

"即使市场已经反映日央行措施的效应,可能会浮现些许卖压,但部份投资人会趁机进场敲进,因此跌势不会那么大,"SMBC日兴证券首席量化分析师Satoshi Yamada表示.

市场人士对10年期日债收益率(殖利率)本周收盘的预估中值为0.950%,较上周五收盘水准0.930%高出2个基点JP10YT=POLL.

周一早盘时,10年期日债收益率跌1基点,至17个月新低0.920%.

这次在线调查访问主要机构的94名日本债券市场人士,回覆率为54.1%.调查时间为周五下午至周日2300GMT.(完)