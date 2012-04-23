〔路透调查〕日债多空动向指标降至负25,市场已反映日央行将放宽政策

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透东京4月23日电---周一出炉的路透一周调查显示,日本公债市场人气更加偏空,市场已然消化日央行本周可望放宽政策的预期,因而不致为债券价格提供太大的支撑.
调查显示,日本公债多空动向指标JGBBBI=降至负25,上次调查结果为负1.该指标是以看涨市场的人数减去看空市场的人数.
高达43.8%的受访者认为央行虽祭出宽松措施,但利率料将上扬,比例高于前次调查的25.5%.约18.8%的受访者预估利率会下降,比例低于前次调查的23.5%;有37.5%的受访者预计利率会呈狭幅波动,比例低于前次调查的51.0%.此次调查有48名受访者参与.
看好利率会上扬的受访者当中,约有85.4%的人提及货币政策的影响,为2011年6月展开调查以来比例最高.
美国联邦储备理事会(FED)将于周二及周三开会,市场预料不致推出任何新的政策措施.
日本央行亦将于周五开会,市场普遍认为该行将进一步放宽政策,扩充现行65万亿(兆)日圆(7,965亿美元)的资产购买计画,并扩大贷款计画规模5万亿或10万亿日圆,用途为购买政府债券.[ID:nST0510581]
"这回,投资人很有可能对日央行的决议感到失望,而这对市场而言可能是个转捩点,"东海东京证券首席债券策略师Kazuhiko Sano表示.
但其他人则认为,从投资者需求力道看来,市场下档料将有限.
"即使市场已经反映日央行措施的效应,可能会浮现些许卖压,但部份投资人会趁机进场敲进,因此跌势不会那么大,"SMBC日兴证券首席量化分析师Satoshi Yamada表示.
市场人士对10年期日债收益率(殖利率)本周收盘的预估中值为0.950%,较上周五收盘水准0.930%高出2个基点JP10YT=POLL.
周一早盘时,10年期日债收益率跌1基点,至17个月新低0.920%.
这次在线调查访问主要机构的94名日本债券市场人士,回覆率为54.1%.调查时间为周五下午至周日2300GMT.(完)
--编译 龚芳;审校 张荻
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。