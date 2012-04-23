〔台湾债市〕RP利率持稳,台电公司债交割但资金供需大致打平

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北4月23日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持稳,台电公司债交割令市场资金略为分配不均,投信赎回和流入均有,但寿险资金供应还算充裕,整体而言大致打平.
资金调度人士表示,虽然目前尚未有交易对手要求拉抬RP利率,但本周市场恐怕不太平静,因月底将近资金需求料逐步提高,投信承作天期倾向落短不落长,加之周五公债交割料使寿险自市场大举抽离资金,届时RP利率可能上扬1-2个基点.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.
交易商统计,本周大型紧缩因子如下:周一有五年、七年期台电公司债及新光金(2888.TW)转换公司债发行,金额分别为45亿、43亿及50亿台币;周二有台电十年期公司债发行,金额为72亿;周五则有101/2R期公债交割,金额为400亿.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。