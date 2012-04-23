〔台湾债市〕RP利率持稳,台电公司债交割但资金供需大致打平

路透台北4月23日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持稳,台电公司债交割令市场资金略为分配不均,投信赎回和流入均有,但寿险资金供应还算充裕,整体而言大致打平.

资金调度人士表示,虽然目前尚未有交易对手要求拉抬RP利率,但本周市场恐怕不太平静,因月底将近资金需求料逐步提高,投信承作天期倾向落短不落长,加之周五公债交割料使寿险自市场大举抽离资金,届时RP利率可能上扬1-2个基点.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.

交易商统计,本周大型紧缩因子如下:周一有五年、七年期台电公司债及新光金(2888.TW)转换公司债发行,金额分别为45亿、43亿及50亿台币;周二有台电十年期公司债发行,金额为72亿;周五则有101/2R期公债交割,金额为400亿.(完)