〔日本股市〕日经指数早盘由升转跌,受日本央行买债报导所影响

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京4月23日电---日本股市日经指数周一早盘下跌,回吐稍早升幅.此前有报导称日本央行将把买债的券种扩大,促使投资人卖出指数期货并买进五年期政府公债.
"日本公债的题材正在牵动日经期货.部分商品交易顾问(CTA)基本上在买进日债并卖出期货,"一国外银行资深交易员表示.他提到朝日新闻的报导.
朝日新闻报导称,日本央行正在考虑把资产购买计划的目标公债从两年期扩展到年期最长为五年的公债
日经指数.N225早盘下跌0.3%,至9,533.48.稍早曾高见9,643.27,因提高国际货币基金组织(IMF)债务危机救援基金规模的承诺提振人气.
东证股价指数.TOPX跌0.3%至809.16.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。