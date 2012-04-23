〔日本股市〕日经指数早盘由升转跌,受日本央行买债报导所影响

路透东京4月23日电---日本股市日经指数周一早盘下跌,回吐稍早升幅.此前有报导称日本央行将把买债的券种扩大,促使投资人卖出指数期货并买进五年期政府公债.

"日本公债的题材正在牵动日经期货.部分商品交易顾问(CTA)基本上在买进日债并卖出期货,"一国外银行资深交易员表示.他提到朝日新闻的报导.

朝日新闻报导称,日本央行正在考虑把资产购买计划的目标公债从两年期扩展到年期最长为五年的公债

日经指数.N225早盘下跌0.3%,至9,533.48.稍早曾高见9,643.27,因提高国际货币基金组织(IMF)债务危机救援基金规模的承诺提振人气.

东证股价指数.TOPX跌0.3%至809.16.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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