〔台湾央行〕共发行3,113亿台币存单,发行余额减少311亿

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透台北4月23日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,113亿台币存单,相较存单到期金额3,424亿,存单发行余额减少311亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,817.0
91天期 0.93 198.0
182天期 1.05 98.0
央行上周五共发行2,740.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,423.5亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正后上周五当日超额准备为259亿台币,至周日累计超额准备为负1,104亿台币,加计前期1%的超额准备为负196亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。