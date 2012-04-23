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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 16:42 BJT

〔台湾央行〕共发行3,113亿台币存单,发行余额减少311亿

路透台北4月23日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,113亿台币存单,相较存单到期金额3,424亿,存单发行余额减少311亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,817.0

91天期 0.93 198.0

182天期 1.05 98.0

央行上周五共发行2,740.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,423.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后上周五当日超额准备为259亿台币,至周日累计超额准备为负1,104亿台币,加计前期1%的超额准备为负196亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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