〔台湾债市〕五年期101/1殖利率微幅收高,静待20年券标售

路透台北4月23日电---台湾五年期101/1殖利率周一微幅收高,终止连三个交易日下跌走势.早盘一度随股市跌幅扩大走多,不过随即引发获利了结卖压,惟做空者也面临借券成本上扬压力,使得殖利率仅能在狭幅区间内盘整.

交易商并观望等待明日20年增额券101/2R的标售结果,不过该券自展开发行前交易以来,还没有任何成交纪录,令市场无从了解实质买盘对长券的想法.柜买中心也表示,倘若明日中午101/2R投标前还是没有搓合成功,就会创下20年券发行前交易期间无成交的历史纪录.

"这真是令人傻眼,我还没遇过这样的状况,到投标了都没可以参考的."一大型金融机构交易主管说.

另一公股银行交易员则称,就等明天101/2R的标售结果,是否会对101/1产生引导作用.若得标利率接近1.75%,101/1殖利率有机会再向1.05%靠拢.

央行将在周二代财政部标售20年增额券101/2R,金额400亿台币.该券自6日展开发行前交易以来,还没有任何成交纪录.

台湾加权股价指数.TWII周一收跌0.35%,报7,481.09点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO +0.14 1.0384 1.0320-1.0445 323.5

交易商指出,虽然今日101/1殖利率震荡幅度较大,但若扣除盘初偏低的殖利率外,其实与上周五的区间差不多.显示债市对央行因应通膨持续拉抬短率的利空,已经消化的差不多了.

"现在101/1殖利率就在年线1.0379%上下整理,没有明确方向."一证券商交易员说.

另一银行交易员认为,随着101/1筹码逐渐集中,空方想在该券上下其手的机会也愈来愈低,这从借券利率逐渐向零接近可以看出,持券者借券的意愿已逐步降低.

他们认为,如果明日101/2R得标利率落在1.71-1.73%间,恐怕101/1仍无法改变陷于狭幅盘整的命运.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 没有成交

5 101/1 A01101=TWO 1.0384

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)