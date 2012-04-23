〔台湾债市〕五年期101/1殖利率微幅收高,静待20年券标售

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北4月23日电---台湾五年期101/1殖利率周一微幅收高,终止连三个交易日下跌走势.早盘一度随股市跌幅扩大走多,不过随即引发获利了结卖压,惟做空者也面临借券成本上扬压力,使得殖利率仅能在狭幅区间内盘整.
交易商并观望等待明日20年增额券101/2R的标售结果,不过该券自展开发行前交易以来,还没有任何成交纪录,令市场无从了解实质买盘对长券的想法.柜买中心也表示,倘若明日中午101/2R投标前还是没有搓合成功,就会创下20年券发行前交易期间无成交的历史纪录.
"这真是令人傻眼,我还没遇过这样的状况,到投标了都没可以参考的."一大型金融机构交易主管说.
另一公股银行交易员则称,就等明天101/2R的标售结果,是否会对101/1产生引导作用.若得标利率接近1.75%,101/1殖利率有机会再向1.05%靠拢.
央行将在周二代财政部标售20年增额券101/2R,金额400亿台币.该券自6日展开发行前交易以来,还没有任何成交纪录.
台湾加权股价指数.TWII周一收跌0.35%,报7,481.09点.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1A01101=TWO +0.14 1.0384 1.0320-1.0445 323.5
交易商指出,虽然今日101/1殖利率震荡幅度较大,但若扣除盘初偏低的殖利率外,其实与上周五的区间差不多.显示债市对央行因应通膨持续拉抬短率的利空,已经消化的差不多了.
"现在101/1殖利率就在年线1.0379%上下整理,没有明确方向."一证券商交易员说.
另一银行交易员认为,随着101/1筹码逐渐集中,空方想在该券上下其手的机会也愈来愈低,这从借券利率逐渐向零接近可以看出,持券者借券的意愿已逐步降低.
他们认为,如果明日101/2R得标利率落在1.71-1.73%间,恐怕101/1仍无法改变陷于狭幅盘整的命运.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 没有成交
5 101/1 A01101=TWO 1.0384
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。