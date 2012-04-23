〔路透调查〕台湾20年券101/2R得标利率料落在1.71-1.73%

* 标售时间:周二(24日),金额预定400亿台币

* 得标利率料在1.71-1.73%

* 庞大保费收入料抵销短率上扬利空

路透台北4月23日电---路透调查显示,虽然台湾央行持续拉抬短率,不过为消化新增保费收入,且对海外与国内其他投资标的态度保守,寿险与银行买盘仍将积极参与周二的20年增额券101/2RA01102R=TWO标售,得标利率将落在1.71-1.73%.

交易商指出,由于下半年保费将调涨,多家大型寿险公司均趁上半年冲刺年度目标,致使新增保费快速增加.不过在努力争抢保费收入之际,海外投资前景不明、国内股市受政策干扰以下跌居多、房地产也缺乏适合标的.诸多的投资限制,让寿险业庞大的资金只能选择公债与公司债等投资.

"虽然有通膨疑虑,但中长券的利率没动...不要比上次的1.708%低就好了."一大型寿险业交易员称.

另一大型寿险业交易员也指出,从上周次级市场20年券101/2、100/7成交殖利率落在1.705-1.710%来看,卖盘对利率的态度相当坚持,丝毫没受到央行调高短率的利空打击.

不过另一大型寿险业交易员却认为,第二季公司债筹码供应增加,且股市也逐渐厘清利空的影响,基于平衡利差损立场,寿险业不会将资金重压在价格偏高的公债上.

"我不看好101/2R的标售,但殖利率也上不去,因为景气疑虑仍在."她说.

央行将在周二代财政部标售101/2R,金额400亿台币,预计中午宣布结果.该券自6日展开发行前交易(when-issued)以来,还没有任何成交纪录.柜买中心表示,倘若明日中午101/2R投标前还是没有搓合成功,就会创下20年券发行前交易期间无成交的历史纪录.

央行在3月中标售20年公债101/乙1,当时得标利率为1.708%,此期券银行业持有比重为46.88%,证券业则为20.37%,票券业未得标,保险业为32.75%.[ID:nST0439642]

以下为交易商对101/2R期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型寿险1 1.71 1.72

大型寿险2 1.71 1.73

大型寿险3 1.70 1.73

中型寿险1 1.72 1.75

中型寿险2 1.72 1.74

中型寿险3 1.72 1.73

大型政府银行 1.70 1.73

华南银行 1.70 1.73

大型金融机构 1.70 1.73

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中值 1.71 1.73 (完)

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