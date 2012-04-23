〔台湾货币市场〕短率微升,本周料因月底因素而趋紧

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 央行再调升委托代收利率0.3基点
* 月底将近资金情势料趋紧
记者 高洁如
路透台北4月23日电---台湾银行间短期利率周一微幅走升.央行持续调高委托代收隔夜资金0.3基点,这让市场利率缓步趋升.不过由于银行的当日累积数字转正,银行间保守心态不若上周,资金较平缓,但因月底脚步日近,本周资金情势料缓步趋向紧俏.
部分交易人士认为,央行近期缓步调高隔夜资金利率,使外商银行愿意借出隔夜资金的意愿大幅降低.不过一位外商银行人士指出,在保守操作的时刻,上午时仍然希望可以留住多数的资金,以免临时走钱而因应不及.目前拆借上并未有太大的幅度的调整.
"外商并不好借,我提早问了也还是没有,"一大型民营银行人士称.
他们认为,时序渐入月底,外商银行的可拆出资金恐怕会因为月底到来而减少,本周调度上应会偏向紧俏.
央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.483%,自3月26日以来累计已调升9.1基点.
本地时间14:51隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.488%,上日在0.495%;区间在0.483-0.700%,上日在0.375-0.700%.
同时间,一周(2-7天)拆款区间在0.483-0.72%,上日区间在0.485-0.730%.
**短票成交利率持稳**
短票方面,票券商人士指出,发票量仍然低迷,也很好拆借,不过随着月底的来临,成交区间稍向区间高位靠拢.
"现在是分配不均,有的银行主动来丢钱,但有的一毛也没有,"交易员表示.展望本周的情况,交易员认为,由于时序已近月底,不排除极少数公营银行的成交利率迈向0.88%.但也有可能在票量低迷的情况下,成交高位不会攀升那么多.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.84-0.85%,偏向0.86%.大型公营银行的成交利率较高可达0.86%.
央行今日存单到期金额3,424亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
累计本周存单到期金额为1兆(万亿)250.5亿台币,除周一外,本周余日到期情况分别为周二2,054.5亿,周三1,041亿,周四2,515亿以及周五1,216亿台币.紧缩因子则为周五的400亿台币公债交割.
拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五当日超额准备为259亿台币;至周日累计超额准备为负1,104亿台币,加计前期1%的超额准备为负196亿台币.
**RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率周一持稳,台电公司债交割令市场资金略为分配不均,投信赎回和流入均有,但寿险资金供应还算充裕,整体而言大致打平.
资金调度人士表示,虽然目前尚未有交易对手要求拉抬RP利率,但本周市场恐怕不太平静,因月底将近资金需求料逐步提高,投信承作天期倾向落短不落长,加之周五公债交割料使寿险自市场大举抽离资金,届时RP利率可能上扬1-2个基点.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.
交易商统计,本周大型紧缩因子如下:周一有五年、七年期台电公司债及新光金(2888.TW)转换公司债发行,金额分别为45亿、43亿及50亿台币;周二有台电十年期公司债发行,金额为72亿;周五则有101/2R期公债交割,金额为400亿.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。