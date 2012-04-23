〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,观望气氛浓且场上买卖力道交错

路透台北4月23日电---台币兑美元TWD=TP周一微幅收跌0.3分,欧债危机阴霾未散,以及美国联邦储备理事会及日本央行会议召开在即,市场观望气氛甚浓,随实质交易状况带动汇价.

交易商指出,盘初见外商银行抛汇促台币走升,推测与台股逢低买进及部位调节有关,不过汇入力道并没有延续太久,加之进口商和油款的美元买盘陆续进场,汇价再度陷入胶着整理;临收盘前,央行例行进场调节,促台币吐回全日涨幅.

"买卖相差不大,台币还满稳的,大概就是在29.4-29.6(元)区间,"一位本地银行交易人士称.

稍早公布4月欧元区Markit采购经理人指数(PMI)初值46.0,为2009年6月以来最低,逊于市场预期.[ID:nSB1504318]汇银人士表示,欧债危机缠身令欧元走势不甚看好,但欧元/美元于汇价1.30附近有撑,大体而言不脱区间震荡,亦使台币欠缺指引方向.

另外,本周市场焦点集中在美国联邦储备理事会(FED)及日本央行的利率决议,义大利也将于下半周陆续进行公债标售.

台湾股市.TWII周一小幅收跌0.35%,至7,481.09点;外资及陆资在台股买超17.23亿台币,由卖转买,上交易日为卖超16.25亿.[ID:nST0516151]

新兴亚币周一涨跌互现,市场在两大央行会议前夕保持谨慎;国际货币基金组织(IMF)放贷能力增加逾一倍从而抗击欧债危机的决定,提供有限支撑.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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