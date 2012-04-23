〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,观望气氛浓且场上买卖力道交错

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北4月23日电---台币兑美元TWD=TP周一微幅收跌0.3分,欧债危机阴霾未散,以及美国联邦储备理事会及日本央行会议召开在即,市场观望气氛甚浓,随实质交易状况带动汇价.
交易商指出,盘初见外商银行抛汇促台币走升,推测与台股逢低买进及部位调节有关,不过汇入力道并没有延续太久,加之进口商和油款的美元买盘陆续进场,汇价再度陷入胶着整理;临收盘前,央行例行进场调节,促台币吐回全日涨幅.
"买卖相差不大,台币还满稳的,大概就是在29.4-29.6(元)区间,"一位本地银行交易人士称.
稍早公布4月欧元区Markit采购经理人指数(PMI)初值46.0,为2009年6月以来最低,逊于市场预期.[ID:nSB1504318]汇银人士表示,欧债危机缠身令欧元走势不甚看好,但欧元/美元于汇价1.30附近有撑,大体而言不脱区间震荡,亦使台币欠缺指引方向.
另外,本周市场焦点集中在美国联邦储备理事会(FED)及日本央行的利率决议,义大利也将于下半周陆续进行公债标售.
台湾股市.TWII周一小幅收跌0.35%,至7,481.09点;外资及陆资在台股买超17.23亿台币,由卖转买,上交易日为卖超16.25亿.[ID:nST0516151]
新兴亚币周一涨跌互现,市场在两大央行会议前夕保持谨慎;国际货币基金组织(IMF)放贷能力增加逾一倍从而抗击欧债危机的决定,提供有限支撑.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.524 29.521 29.395-29.525 29.525 5.49 4.55
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.489 29.497 29.470-29.492 29.490 2.68 2.14
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.020/-0.010
美元/台币六个月期 -0.195/-0.175 -0.175/-0.155
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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。