版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 14:06 BJT

〔台股业绩〕联电第一季净利较上年同期成长36%优于预期,景气谷底确立

路透台北4月25日电---全球第二大晶圆代工厂--联电(2303.TW)周三公布,第一季净利13.35亿台币,优于市场预期,较上季成长36%,较上年同期则成长13.1%.确认第一季为此波景气循环的谷底. 根据汤森路透I/B/E/S,市场原预估联电第一季净利9.07亿.联电去年第四季净利为11.8亿台币,而去年第一季则为44.83亿台币. 联电执行长孙世伟在新闻稿称,"由于通讯及消费性电子订单的增加,本公司预期第二季晶圆出货量将有15%的成长,也再次确认第一季是此波景气循环的谷底,持续数季的库存调整已经告一段落." 对今年第二季展望,联电预估出货较上季成长15%,平均售价则持平,产能利用率约81-83%,至于毛利率约21-23%. 至于今年的资本支出,联电维持原订的约20亿美元.而28奈米高阶制程技术,预定今年下半年进入量产的计划维持不变. 联电是在股市收盘后公布上述业绩.该股今日收扬1.02%,报14.9台币;大盘加权股价指数.TWII则收升0.86%.(完) 参看相关细节,可点选联电网站,网址为(www.umc.com) 参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN] --记者 张雅菁;审校 丁淑琴/杨淑祯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐