〔台股业绩〕联电第一季净利较上年同期成长36%优于预期,景气谷底确立

中国税收：拟修改企业所得税法，允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
路透台北4月25日电---全球第二大晶圆代工厂--联电(2303.TW)周三公布,第一季净利13.35亿台币,优于市场预期,较上季成长36%,较上年同期则成长13.1%.确认第一季为此波景气循环的谷底. 根据汤森路透I/B/E/S,市场原预估联电第一季净利9.07亿.联电去年第四季净利为11.8亿台币,而去年第一季则为44.83亿台币. 联电执行长孙世伟在新闻稿称,"由于通讯及消费性电子订单的增加,本公司预期第二季晶圆出货量将有15%的成长,也再次确认第一季是此波景气循环的谷底,持续数季的库存调整已经告一段落." 对今年第二季展望,联电预估出货较上季成长15%,平均售价则持平,产能利用率约81-83%,至于毛利率约21-23%. 至于今年的资本支出,联电维持原订的约20亿美元.而28奈米高阶制程技术,预定今年下半年进入量产的计划维持不变. 联电是在股市收盘后公布上述业绩.该股今日收扬1.02%,报14.9台币;大盘加权股价指数.TWII则收升0.86%.(完) 参看相关细节,可点选联电网站,网址为(www.umc.com) 参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN] --记者 张雅菁;审校 丁淑琴/杨淑祯
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
* 美元指数小涨0.15%，缩减隔夜跌幅 * 美元持稳，此前美联储会议记录令美元多头失望 * 会议记录不若一些人所预期的强硬 * 但3月升息的可能性仍在 路透东京2月23日 - 美元周四脱离隔夜低位并持稳，因市场重新评估了美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议记录，该记录令3月升息的可能性犹存。 美联储公布的1月31日至2月1日会议记录显示出，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。 美元多头最初感到失望，他们原本预计会议记录基调更为鹰派，因美联储主席叶伦上周曾表示，等待过久才再度升息是“不明智的”。决策者提到若美元升值，可能带来不利的经济后果，这也打压美元走低。 美联储会议记录公布后，美元兑日圆 隔夜跌至112.905低位，但周四早间回升至113.420，上涨0.1%。 “市场目前的主要关注点在于，美联储是否仍能在3月升息，而会议记录并未暗示下月升息不再可能，”IG Securities资深外汇策略师Junichi I
路透首尔2月23日 - 韩国央行周四连续第八个月维持指标利率不变；在监控包括不可预 料的朝鲜(北韩)到全球政策挑战及国内政治丑闻等一系列不确定性之际，央行选择保持政策 稳定。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%