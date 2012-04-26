〔台股业绩〕台积电第一季净利较去年同期减7.7%优于预期,且创两季来高位

路透台北4月26日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周四公布,第一季净利为334.74亿台币,较上年同期的362.78亿衰退7.7%,较上季则是增6.0%.这获利高于市场预估,且是两季以来的高位. 据汤森路透I/B/E/S,市场原预估其第一季净利为297亿. 第一季为半导体业传统淡季,且全球景气不明抑制科技产品需求下,台积电先前已公布第一季合并营收为1,055.08亿台币,相当于较去年同期仅微增0.1%,较上季则成长0.8%. 台积电周四收跌0.24%,报84台币;大盘加权股价指数.TWII则是收跌0.55%.(完) 参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN] --记者 张雅菁; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯