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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 16:37 BJT

〔亚洲橡胶〕欧债阴影压抑TOCOM指标期胶近收平,本周料区间波动

路透新加坡4月23日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一几近持平,本周料将维持区间波动,因欧债危机的不确定性打压买兴.

TOCOM指标9月期胶JRUc6结算价报每公斤307日圆,几近持平上周五收盘价307.5日圆,今日盘中高见309.3日圆.上周期约曾跌至三个月低点301.8日圆.

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