〔台湾个股〕兆丰证称接受香港证监会裁罚,兆丰资本业务料缩编

路透台北4月23日电--台湾资产第二大的公股金控--兆丰金控(2886.TW)周一称,接受香港证监会对旗下兆丰资本(亚洲)的裁决.兆丰资本短期业务料将缩编,长期则视两岸金融业务发展进行调整.

香港证监会周末向台湾兆丰证券旗下兆丰资本(亚洲)有限公司开出4,200万港元史上最高罚单,并撤销该公司就机构融资提供意见的牌照.兆丰证券为兆丰金控的证券业务部门.[ID:nSH0102665]

兆丰证券董事长简鸿文接受路透电访时指出,"兆丰资本将先疗伤止痛",过去兆丰资本协助台资企业到香港挂牌,现在环境有所不同,台资企业都回台挂牌,以致香港业务也在萎缩,将休息比较长的时间.

简鸿文认为,对港证监局重罚感到讶异,也就是要求将该案配售、顾问等获利归还,但因已经提列损失,对今年兆丰证券获利不会有影响.

惟该利空今日并未冲击兆丰金股价.受摩根士丹利等证券看好兆丰金旗下兆丰银行人民币汇兑商机的利多带动,兆丰金股价收高3.48%,报22.3台币,明显优于台股大盘加权指数.TWII的下跌0.35%.

摩根士丹利证券上周五出具兆丰金报告指出,兆丰金受惠其外汇商品带动,获利成长动能为研究涵盖的银行股中表现最强,将兆丰金评等由中立(Equal-weight)升至加码(Owerweight),目标价由19.2台币升至25.8台币.

摩根士丹利证券认为,在台湾只有两家银行拥有人民币清算执照,兆丰银就是其中之一,兆丰金将受惠于两岸更进一步的金融发展.(完)