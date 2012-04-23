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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 17:08 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超26.5亿台币

路透台北4月23日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 42.00 17.00 +25.00

票券业 1.50 0.00 +1.50

证券业 8.50 35.00 -26.50 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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