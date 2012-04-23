〔台湾央行〕邀集银行重申注意房贷授信风险,将持续对房贷业务金检

路透台北4月23日电---台湾央行周一表示,今日邀请了九家银行董事长研商不动产授信业务风险控管,并强调会持续针对房贷业务进行例行性专案金融检查.

央行指出,周一共有包括百分之百公营的台湾银行、土地银行以及公股银行的合库、兆丰银行、国泰世华、第一银行、台北富邦银行、彰化银行(2801.TW)、华南银行(2880.TW)等共九家的董事长开会,会中央行再度呼吁银行应注意房贷放款的风险,维持健全经营.

此亦印证了路透稍早援引一位接近央行的消息人士表示,台湾央行邀请了一共九家的银行高层主管讨论不动产的授信事宜.[ID:nST0516341]

上周四稍晚一位央行官员表示,根据4月上半月全体银行的新增房贷拨款余额看来,并无大幅增加的情况,甚至比3月下半月的增幅还少.迄今为止央行并未再推出进一步的房贷管控措施,不过部分银行已有动作控管房贷风险.[ID:nST0515421](完)