〔台湾央行〕邀集银行重申注意房贷授信风险,将持续对房贷业务金检

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透台北4月23日电---台湾央行周一表示,今日邀请了九家银行董事长研商不动产授信业务风险控管,并强调会持续针对房贷业务进行例行性专案金融检查.
央行指出,周一共有包括百分之百公营的台湾银行、土地银行以及公股银行的合库、兆丰银行、国泰世华、第一银行、台北富邦银行、彰化银行(2801.TW)、华南银行(2880.TW)等共九家的董事长开会,会中央行再度呼吁银行应注意房贷放款的风险,维持健全经营.
此亦印证了路透稍早援引一位接近央行的消息人士表示,台湾央行邀请了一共九家的银行高层主管讨论不动产的授信事宜.[ID:nST0516341]
上周四稍晚一位央行官员表示,根据4月上半月全体银行的新增房贷拨款余额看来,并无大幅增加的情况,甚至比3月下半月的增幅还少.迄今为止央行并未再推出进一步的房贷管控措施,不过部分银行已有动作控管房贷风险.[ID:nST0515421](完)
--记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 丁淑琴
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。