〔台湾央行〕邀请九大银行讨论房贷风险控管,并会持续金融检查(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增央行说法)
* 会持续专案金检
* 房地产市场价涨、量缩的现象"不正常"
* 银行已自行风险控管
路透台北4月23日电---监于媒体持续报导豪宅飙涨的传闻,台湾央行周一邀请九大房贷放款银行的董事长开会,共同研商不动产授信业务风险控管;并称将持续金检房贷业务.
根据央行资料显示,2010年迄今三年以来,第一季新北市的建物移转栋数由2万5,635栋降至1万6,147栋以及1万2,165栋,台北市的建物移转近三年也缩减的相当厉害,由2010年的1万6,299栋,减少至1万6,147栋以及7,715栋.
"这是不正常的现象,(成交)量跌、价涨,"央行金检处处长黄阿旺表示.
他进一步称,近日媒体一直报导豪宅的成交价格攀升至一坪三百万台币以上,因此央行请九家银行的董事长来开会,并呼吁注意风险控管.
他表示,自2010年6月央行针对房贷和土地抵押贷款等针对性审慎措施,陆续做了多次专案金检,未来也会继续.不过过往的检查结果并未发现银行恶意违规情况,而大都是因误解规定产生的违规.
黄阿旺并转述,多家银行董事长都表示,贷放给豪宅的个案相当少,有的甚至没有承做.由于银行法72条之二有规定房贷承做的金额只能到达存款的30%,有的银行目前这个数值已到顶,而也有银行自行控管在相对安全的水位.
上周四稍晚一位央行官员表示,根据4月上半月全体银行的新增房贷拨款余额看来,并无大幅增加的情况,甚至比3月下半月的增幅还少.迄今为止央行并未再推出进一步的房贷管控措施,不过部分银行已有动作控管房贷风险.[ID:nST0515421]
本地媒体周五报导,国内房贷银行龙头土地银行昨天指出,因应这波房市风险提高,率先即日起发布新措施,针对还款能力较差的客户,将提高房贷条件,包括贷款成数降0.5成,利率提高半码(0.125个百分点),并取消宽限期,以加强管控信品质.(完)
--记者 高洁如;审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。