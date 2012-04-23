〔台湾央行〕邀请九大银行讨论房贷风险控管,并会持续金融检查(更新版)

(新增央行说法)

* 会持续专案金检

* 房地产市场价涨、量缩的现象"不正常"

* 银行已自行风险控管

路透台北4月23日电---监于媒体持续报导豪宅飙涨的传闻,台湾央行周一邀请九大房贷放款银行的董事长开会,共同研商不动产授信业务风险控管;并称将持续金检房贷业务.

根据央行资料显示,2010年迄今三年以来,第一季新北市的建物移转栋数由2万5,635栋降至1万6,147栋以及1万2,165栋,台北市的建物移转近三年也缩减的相当厉害,由2010年的1万6,299栋,减少至1万6,147栋以及7,715栋.

"这是不正常的现象,(成交)量跌、价涨,"央行金检处处长黄阿旺表示.

他进一步称,近日媒体一直报导豪宅的成交价格攀升至一坪三百万台币以上,因此央行请九家银行的董事长来开会,并呼吁注意风险控管.

他表示,自2010年6月央行针对房贷和土地抵押贷款等针对性审慎措施,陆续做了多次专案金检,未来也会继续.不过过往的检查结果并未发现银行恶意违规情况,而大都是因误解规定产生的违规.

黄阿旺并转述,多家银行董事长都表示,贷放给豪宅的个案相当少,有的甚至没有承做.由于银行法72条之二有规定房贷承做的金额只能到达存款的30%,有的银行目前这个数值已到顶,而也有银行自行控管在相对安全的水位.

上周四稍晚一位央行官员表示,根据4月上半月全体银行的新增房贷拨款余额看来,并无大幅增加的情况,甚至比3月下半月的增幅还少.迄今为止央行并未再推出进一步的房贷管控措施,不过部分银行已有动作控管房贷风险.[ID:nST0515421]

本地媒体周五报导,国内房贷银行龙头土地银行昨天指出,因应这波房市风险提高,率先即日起发布新措施,针对还款能力较差的客户,将提高房贷条件,包括贷款成数降0.5成,利率提高半码(0.125个百分点),并取消宽限期,以加强管控信品质.(完)