〔台湾货币市场〕短率微升,本周料因月底因素而趋紧(更新版)

(更新数据)

* 央行再调升委托代收利率0.3基点

* 月底将近资金情势料趋紧

记者 高洁如

路透台北4月23日电---台湾银行间短期利率周一微幅走升.央行持续调高委托代收隔夜资金0.3基点,这让市场利率缓步趋升.不过由于银行的当日累积数字转正,银行间保守心态不若上周,资金较平缓,但因月底脚步日近,本周资金情势料缓步趋向紧俏.

部分交易人士认为,央行近期缓步调高隔夜资金利率,使外商银行愿意借出隔夜资金的意愿大幅降低.不过一位外商银行人士指出,在保守操作的时刻,上午时仍然希望可以留住多数的资金,以免临时走钱而因应不及.目前拆借上并未有太大的幅度的调整.

"外商并不好借,我提早问了也还是没有,"一大型民营银行人士称.

他们认为,时序渐入月底,外商银行的可拆出资金恐怕会因为月底到来而减少,本周调度上应会偏向紧俏.

央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.483%,自3月26日以来累计已调升9.1基点.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.497%,上日在0.495%;区间在0.376-0.700%,上日在0.375-0.700%.

一周(2-7天)拆款区间在0.483-0.73%,上日区间在0.485-0.730%.

**短票成交利率持稳**

短票方面,票券商人士指出,发票量仍然低迷,也很好拆借,不过随着月底的来临,成交区间稍向区间高位靠拢.

"现在是分配不均,有的银行主动来丢钱,但有的一毛也没有,"交易员表示.展望本周的情况,交易员认为,由于时序已近月底,不排除极少数公营银行的成交利率迈向0.88%.但也有可能在票量低迷的情况下,成交高位不会攀升那么多.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.84-0.85%,偏向0.86%.大型公营银行的成交利率较高可达0.86%.

央行今日存单到期金额3,424亿,共发行3,113亿台币,存单发行余额减少311亿.[TW/MMTCN]

累计本周存单到期金额为1兆(万亿)250.5亿台币,除周一外,本周余日到期情况分别为周二2,054.5亿,周三1,041亿,周四2,515亿以及周五1,216亿台币.紧缩因子则为周五的400亿台币公债交割.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为371亿台币;累计超额准备为负733亿台币,加计前期1%的超额准备为175亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周一持稳,台电公司债交割令市场资金略为分配不均,投信赎回和流入均有,但寿险资金供应还算充裕,整体而言大致打平.

资金调度人士表示,虽然目前尚未有交易对手要求拉抬RP利率,但本周市场恐怕不太平静,因月底将近资金需求料逐步提高,投信承作天期倾向落短不落长,加之周五公债交割料使寿险自市场大举抽离资金,届时RP利率可能上扬1-2个基点.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.

交易商统计,本周大型紧缩因子如下:周一有五年、七年期台电公司债及新光金(2888.TW)转换公司债发行,金额分别为45亿、43亿及50亿台币;周二有台电十年期公司债发行,金额为72亿;周五则有101/2R期公债交割,金额为400亿.(完)