〔东南亚股市〕多数续跌,新加坡股市触及近两周低点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月23日电---东南亚股市周一多数连续第三日下滑,因欧元区债务危机的忧虑再起,且有欧洲经济疲弱的进一步迹象.
新加坡海峡时报指数.FTSTI在清淡交投中跌1.1%至近两周低点.泰国股市.SETI由两周高点下滑0.4%,能源股领跌.
印尼股市.JKSE放量下跌0.6%至一周低位,有720万美元外资流出,此前标准普尔表示,尚未准备上调印尼主权债信评等至投资等级.[ID:nSB1503768]
尽管有2,860万美元外资流入,马来西亚.KLSE仍下跌0.5%,触及3月26日以来低位.越南股市.VNI在清淡交投中小跌0.1%.
菲律宾股市.PSI逆势上扬,小涨0.1%,量能回温.
1013GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2962.35 -32.13 -1.07 +11.94 2646.35
马来西亚 .KLSE 1583.80 -8.05 -0.51 +3.47 1530.73
泰国 .SETI 1189.35 -5.25 -0.44 +16.00 1025.32
印尼 .JKSE 4155.49 -25.88 -0.62 +8.73 3821.99
菲律宾 .PSI 5163.09 6.63 +0.13 +18.10 4371.96
越南 .VNI 465.17 -0.55 -0.12 +32.32 351.55
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(完)
--编译 王冠中; 审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。