版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 18:21 BJT

〔东南亚股市〕多数续跌,新加坡股市触及近两周低点

路透4月23日电---东南亚股市周一多数连续第三日下滑,因欧元区债务危机的忧虑再起,且有欧洲经济疲弱的进一步迹象.

新加坡海峡时报指数.FTSTI在清淡交投中跌1.1%至近两周低点.泰国股市.SETI由两周高点下滑0.4%,能源股领跌.

印尼股市.JKSE放量下跌0.6%至一周低位,有720万美元外资流出,此前标准普尔表示,尚未准备上调印尼主权债信评等至投资等级.[ID:nSB1503768]

尽管有2,860万美元外资流入,马来西亚.KLSE仍下跌0.5%,触及3月26日以来低位.越南股市.VNI在清淡交投中小跌0.1%.

菲律宾股市.PSI逆势上扬,小涨0.1%,量能回温.

1013GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 2962.35 -32.13 -1.07 +11.94 2646.35

马来西亚 .KLSE 1583.80 -8.05 -0.51 +3.47 1530.73

泰国 .SETI 1189.35 -5.25 -0.44 +16.00 1025.32

印尼 .JKSE 4155.49 -25.88 -0.62 +8.73 3821.99

菲律宾 .PSI 5163.09 6.63 +0.13 +18.10 4371.96

越南 .VNI 465.17 -0.55 -0.12 +32.32 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 王冠中; 审校 高琦

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐