〔新债招标〕台湾20年101/2R期公债得标利率为1.725%,符合预期

路透台北4月24日电---台湾央行周二表示,财政部委托标售的20年期公债101/2RA01102R=TWO得标利率为1.725%,大致符合市场预期.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.71-1.73%间,最低预估在1.70%,最高在1.75%.[ID:nST0516223]

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额566.5亿台币,投标倍数为1.42倍,低于上次五年期公债101/1R的1.59倍.

各行业的得标比重方面,银行得标比重37.0%、证券业24.12%、票券业0.5%、寿险业38.38%.(完)

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