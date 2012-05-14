(重发)〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及三年半高位,受希腊动荡局势推动

(重发以更新USN和补齐代码)

* 英镑兑欧元触及2008年11月以来最高

* 英镑贸易加权指数触及33个月峰值

* 欧元前景转弱,因担忧希腊恐退出欧元区

* 投资者关注英国央行的季度通胀报告

路透伦敦5月14日电---英镑兑走势挣扎的欧元周一触及三年半高点,因希腊政治僵局激发该国或将退出欧元区的担忧.

英镑兑美元持稳,从稍早所及三周低点反弹.英镑兑美元挫跌受累于希腊不确定性加之欧元区二线国家债券收益率(殖利率)上涨,抑制投资者的风险偏好并提振美元的避险需求.

投资者预计英镑将进一步上涨,因其相较欧元而言是更安全的投资.欧元走势挣扎,因外界担忧,若希腊政界未能及时组建政府来协商下一批救助,并控制其庞大的债务,该国可能违约.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.8%至0.7973英镑,创下2008年11月初以来最低,并录得3月13日以来最大单日百分比跌幅.欧元兑英镑的支撑位似在0.7790左右,即2007-2008年约从0.6536至0.9805此波升势的61.8%回档位.

"看起来希腊退出欧元区的可能性与日俱增,该国或将在6月中旬进行第二轮选举...因此欧元区的不确定性越大,欧元兑其他主要货币就会跌的越厉害."Alpari分析师Chris Erlam表示.

据英国央行的数据显示,英镑兑欧元的涨势助力英镑贸易加权指数=GBP攀升至84.4,为2009年8月以来最高.英镑兑美元GBP=D4上升0.1%至1.6089美元,阻力位在21日移动均线切入位1.6126附近.

商品期货交易委员会(CFTC)公布的最新数据显示,投资者增持英镑净多仓.

Lloyds分析师表示,英镑净多仓创自去年5月以来最高水准,因为很多市场人士认为英镑相对欧元来说更加安全.

投资者接下来将关注英国央行周三公布的季度通胀报告,届时央行将给出最新的英国经济成长和通胀预估.

鉴于欧元区相关忧虑及衰退,英国央行料维持宽松的货币政策,并在一段时间内保持利率在低位.而决策者也可能关注持续高企的通胀.(完)

--编译 王翔琼;审校 母红

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