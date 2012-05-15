〔金砖国家〕5月15日股汇市收盘纵览

路透5月15日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月14日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低1.96%,报952.00点.

中国股市:中国股市沪综指周一放量收跌.中国央行周末下调存款准备金率的利好刺激大盘高开,但仍难抵对经济持续下滑的忧虑,令股指震荡收低.分析人士认为,在经济持续减速导致企业盈利下滑,融资成本高企的大环境下,股市缺乏上涨动力,短线仍以震荡调整为主.沪综指.SSEC收报2,380.725点,跌14.258点或0.6%.今日上海A股成交额增至892亿元人民币,上交易日为756亿元.[.SSCN]

香港股市:香港股市连续第八日收跌,虽然中国央行周六采取措施促进放贷,以应对经济放缓的迹象,但投资者仍心存疑虑.恒生指数.HSI收低1.15%至19,735.04点,恒生国企指数.HSCE下挫1.54%至9,986.98.恒生指数逆转涨势,为2月2日以来首次收在200日移动均线切入位19,857.8下方,表明后市可能续跌. [.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收跌.海外美元表现强劲推低人民币中间价,并拖累即期汇价.为刺激经济,央行年内再度调降存准释放更多流动性,但即期汇率仍受中间价主导,影响并不明显.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水215点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3430元.[CNY/CN][ID:nSB1543432]

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印度股市:主要股指收在近四个月低位,银行股领跌,此前较预期为高的通胀打压近期降息希望,令原已受避险心态打击的市场更加黯淡.指标BSE指数.BSESN收低0.47%,报16,215.84点,为连续第五日下跌,且创下1月16日以来最低收位.[.BO][ID:nL4E8GE8C9]

印度汇市:印度卢比兑美元INR=D2收报53.96/97,为纪录收盘低位,接近跌破重要心理关卡54水准,且与去年12月中触及的纪录低位54.30相去不远.[INR/][ID:nL4E8GE5Y7]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,401.730点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低4.91%至738.87点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.64%至30.4075;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.04%,报39.0550.

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巴西股市:拉丁美洲股市周一跌至今年最低水准,因担心希腊可能退出欧元区及中国经济恐放缓,导致资金逃离风险资产.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP挫跌3.21%至57,539.6点.分析师称,由于该指数跌破重要支撑59,300点,暗示可能还会再跌7%至55,000点.[ID:nL1E8GEF92]

巴西汇市:巴西雷亚尔跌至近三年低位,因希腊退出欧元区疑虑打压风险资产.雷亚尔兑美元短暂跌破2,为2009年7月以来首见,之后因担心巴西央行干预而拉回.雷亚尔兑美元BRBYBRL=下跌1.73%至1.9889.[ID:nL1E8GEDFH]

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南非股市:周一下跌,中止连两日升势,因欧债情况混沌、金价走软及不佳财报打击投资者信心.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低1.66%,报29,577.06点.综合指数.JALSH跌1.48%至33,533.56点.[.J][ID:nL5E8GEF2E]

南非汇市:南非兰特兑美元下跌1.4%至四个月新低,希腊可能退出欧元区的疑虑引爆沉重卖压.1630GMT时,兰特/美元下跌0.8%至8.1655,脱离日低8.21,此为1月13日以来最低水准.[ZAR/][ID:nL5E8GE6TH](完)