美国与加拿大经济指标预测--5月15日-5月22日****

标题新闻：印度2月制造业活动连两个月扩张，原材料成本上升促企业以近三年半最快速度提价
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路透5月15日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月14日当周--------------------------------
5月15日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月12日当周 -- -0.8%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 持平 +0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.7%
扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
1230 美国实质所得 4月 -0.1% -0.4%
1230 美国零售销售(较前月) 4月 +0.2% +0.8%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.8%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 8.50 6.56
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月12日当周 -- +2.6%
1300 美国整体资本净流入(亿美元) 3月 -- 1,077
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超153.5
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 26 25
1400 美国企业库存 3月 +0.4% +0.6%
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 4月 -- +0.2%
5月16日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月11日当周 -- 710.4
再融资指数 -- 3,734.8
1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 68.0 65.4
建筑许可年率(万户) 73.0 76.4
1230 加拿大制造业销售 3月 +0.3% -0.3%
1315 美国工业生产(较前月) 4月 +0.6% 持平
产能利用率 79.0% 78.6%
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)4月24-25日会议记录
5月17日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月12日当周 36.5 36.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.9
续请失业金人数(万人) 5月5日当周 323.5 322.9
1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 3月 +0.3% +1.6%
1400 美国领先指标(较前月) 4月 +0.1% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 10.0 8.5
5月18日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1430 美国ECRI一周领先指标 5月11日当周 -- 125.4
----------------------------------5月21日当周--------------------------------
5月21日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.29
5月22日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月19日当周 -- --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月19日当周 -- --
1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 459 448
1400 美国成屋销售变动率 4月 +2.5% -2.6%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 正14
(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
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