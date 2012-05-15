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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 08:16 BJT

《台湾报摘》--工商时报5月15日

* 头版头条:

--希腊可能退出欧元区,德国总理梅克尔领军的执政联盟在地方选举大败,显示欧洲情势严峻,引发全球金融市场恐慌再起,欧美股市双双趴倒,欧元掼破1.29美元,恐慌指数更升至1月中旬以来高点.

* 其他:

--证所税及欧债问题双重冲击下,台股快窒息,周一上市成交值创40个月来新低,直逼2008、2009年金融海啸时水准.若以日、月、年周转率观察,更远低于加权指数在金融海啸4,000多点时水准,今年全年周转率更恐创1999年来新低,台股量能退潮严重.

--中日韩启动复边自贸协定(FTA)谈判,经济部长施颜祥坦言,一旦中日韩形成东北亚自由贸易区,而若台方被排拒在外,冲击恐相当大,因此经济部分五大方向进行,包括与大陆加速ECFA(两岸经济合作架构协议)后续协议谈判,希望在明年底以前完成,与日、韩、星、美亦都要加快.

--鸿海(2317.TW)第一季合并财报周一出炉,合并毛利率宣告保7失败,再度对市场投下震撼弹,此外,合并营业利益率也低于外资圈预估值1.7%至1.9%,仅仅只达到1.52%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 高洁如/曾祥进

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