《台湾报摘》--工商时报5月15日

--证所税及欧债问题双重冲击下,台股快窒息,周一上市成交值创40个月来新低,直逼2008、2009年金融海啸时水准.若以日、月、年周转率观察,更远低于加权指数在金融海啸4,000多点时水准,今年全年周转率更恐创1999年来新低,台股量能退潮严重.

--中日韩启动复边自贸协定(FTA)谈判,经济部长施颜祥坦言,一旦中日韩形成东北亚自由贸易区,而若台方被排拒在外,冲击恐相当大,因此经济部分五大方向进行,包括与大陆加速ECFA(两岸经济合作架构协议)后续协议谈判,希望在明年底以前完成,与日、韩、星、美亦都要加快.