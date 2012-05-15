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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 08:38 BJT

修正:〔标题新闻〕法国新任总统奥朗德将于周二宣誓就职,当日将前往柏林会见德国总理梅克尔

(更正:应为"宣誓",而非"宣示")

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8GEI4Y]

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