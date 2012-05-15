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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 08:21 BJT

《台湾报摘》--经济日报5月15日

* 头版头条:

--经建会主委尹启铭周一以发表专文方式,批评两岸经济协议(ECFA)后续谈判太慢.尹启铭强调,若谈判进度落后中日韩自由贸易协定(FTA)进度,"台湾在大陆市场将居于劣势".

* 其他:

--中国大陆与日、韩两国即将启动三边自由贸易协定(FTA)谈判,台湾总统府发言人范姜泰基周一表示,这是对国家长期经济发展的重大警讯,为避免让台湾落入被边缘化的命运,马英九总统指示行政院,加速台湾与各国的经贸谈判,以积极行动争取参与区域经济整合.

--为了提升外销出口日本规模,经济部周二邀请46家日企组团来台采购,项目包括工具机、机械、建材、食品等项目,预估采购金额2亿美元(约台币60亿台币).外贸协会表示,台日双方更有机会在台合作成立"日本制造备援基地".

--解决银行杀价竞争问题,金管会与中央银行本周五(18日)将召开跨部会的金融联系会议研商对策,并首度邀请财政部与会,藉以协调公股银行带头改善杀价现象,及争取提高呆帐准备认列费用上限.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 高洁如/曾祥进

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