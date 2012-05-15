《台湾报摘》--经济日报5月15日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--经建会主委尹启铭周一以发表专文方式,批评两岸经济协议(ECFA)后续谈判太慢.尹启铭强调,若谈判进度落后中日韩自由贸易协定(FTA)进度,"台湾在大陆市场将居于劣势".
* 其他:
--中国大陆与日、韩两国即将启动三边自由贸易协定(FTA)谈判,台湾总统府发言人范姜泰基周一表示,这是对国家长期经济发展的重大警讯,为避免让台湾落入被边缘化的命运,马英九总统指示行政院,加速台湾与各国的经贸谈判,以积极行动争取参与区域经济整合.
--为了提升外销出口日本规模,经济部周二邀请46家日企组团来台采购,项目包括工具机、机械、建材、食品等项目,预估采购金额2亿美元(约台币60亿台币).外贸协会表示,台日双方更有机会在台合作成立"日本制造备援基地".
--解决银行杀价竞争问题,金管会与中央银行本周五(18日)将召开跨部会的金融联系会议研商对策,并首度邀请财政部与会,藉以协调公股银行带头改善杀价现象,及争取提高呆帐准备认列费用上限.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 高洁如/曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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