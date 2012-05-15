《台湾报摘》--经济日报5月15日

--中国大陆与日、韩两国即将启动三边自由贸易协定(FTA)谈判,台湾总统府发言人范姜泰基周一表示,这是对国家长期经济发展的重大警讯,为避免让台湾落入被边缘化的命运,马英九总统指示行政院,加速台湾与各国的经贸谈判,以积极行动争取参与区域经济整合.