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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 09:35 BJT

《外汇动态》东京进口商在定盘前买进,支撑美元/日圆

0111GMT---两位亚洲交易商表示,美元/日圆JPY=在东京定盘前上涨0.1%至79.93日圆,因日本进口商买进.

美元/日圆的阻力位料在日线图一目均衡云区的底部80.11.昨日曾一度跌穿,但整体来看守住该水准已超过一周.一目均衡转换线在79.98,这也是一道重要阻力位,抑制美元/日圆升势.美元/日圆陷于支撑位100日移动均线切入位79.77日圆,和另一阻力位90日移动均线切入位80.07日圆之间.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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