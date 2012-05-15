《外汇动态》东京进口商在定盘前买进,支撑美元/日圆

美元/日圆的阻力位料在日线图一目均衡云区的底部80.11.昨日曾一度跌穿,但整体来看守住该水准已超过一周.一目均衡转换线在79.98,这也是一道重要阻力位,抑制美元/日圆升势.美元/日圆陷于支撑位100日移动均线切入位79.77日圆,和另一阻力位90日移动均线切入位80.07日圆之间.(完)