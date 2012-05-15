《外汇动态》东京进口商在定盘前买进,支撑美元/日圆

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
0111GMT---两位亚洲交易商表示,美元/日圆JPY=在东京定盘前上涨0.1%至79.93日圆,因日本进口商买进.
美元/日圆的阻力位料在日线图一目均衡云区的底部80.11.昨日曾一度跌穿,但整体来看守住该水准已超过一周.一目均衡转换线在79.98,这也是一道重要阻力位,抑制美元/日圆升势.美元/日圆陷于支撑位100日移动均线切入位79.77日圆,和另一阻力位90日移动均线切入位80.07日圆之间.(完)
--编译 戴素萍;审校 龚芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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