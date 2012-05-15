〔企业并购〕新加坡大华银行及澳洲麦格理等竞购ING亚洲事业--消息

路透香港5月15日电---熟知事况的消息人士指出,新加坡大华银行(UOBH.SI)及澳洲麦格理集团(MQG.AX)参与首轮竞标荷兰国际集团(ING)ING.AS亚洲资产管理事业,预料这笔交易规模将在5-6亿美元.

横跨银行及保险事业的ING在2008年金融危机期间濒临倒闭,曾接受政府援助,目前ING正努力出售约70亿美元的亚洲事业,而上述资产管理公司的标售为此计画的一部分.

不希望具名的消息人士指出,美国的Principal Financial Group (PFG.N)、日本日兴资产管理(Nikko Asset Management)、韩国韩华集团等等都进行了初步投标.韩华集团旗下拥有寿险事业Korea Life Insurance Group (088350.KS).

瑞士信贷为这起投资管理的交易提供谘询服务.ING及瑞士信贷均不愿置评.

大华银行、Principal、麦格理及韩华集团均不愿置评.目前尚未能联系到日兴资产管理置评.(完)