〔企业并购〕新加坡大华银行及澳洲麦格理等竞购ING亚洲事业--消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港5月15日电---熟知事况的消息人士指出,新加坡大华银行(UOBH.SI)及澳洲麦格理集团(MQG.AX)参与首轮竞标荷兰国际集团(ING)ING.AS亚洲资产管理事业,预料这笔交易规模将在5-6亿美元.
横跨银行及保险事业的ING在2008年金融危机期间濒临倒闭,曾接受政府援助,目前ING正努力出售约70亿美元的亚洲事业,而上述资产管理公司的标售为此计画的一部分.
不希望具名的消息人士指出,美国的Principal Financial Group (PFG.N)、日本日兴资产管理(Nikko Asset Management)、韩国韩华集团等等都进行了初步投标.韩华集团旗下拥有寿险事业Korea Life Insurance Group (088350.KS).
瑞士信贷为这起投资管理的交易提供谘询服务.ING及瑞士信贷均不愿置评.
大华银行、Principal、麦格理及韩华集团均不愿置评.目前尚未能联系到日兴资产管理置评.(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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