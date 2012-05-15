《新兴市场重要经济事件预告》--5月15日-5月22日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月15日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
华盛顿--世界银行行长佐利克在第14届私募股权会议发表演讲.(1350)
伊斯坦布尔--土耳其央行举行第九届伊斯兰金融服务委员会峰会,会议聚焦于变迁中的监管模式和伊斯兰金融(至5月17日).
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn将在Yes银行举行的企业财务长会议上发表演讲(1330).
伦敦--罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa发表演讲,题为"罗马尼亚:在充满变数世界中的风险与机遇"(1800).
5月16日(三)
华盛顿--世界银行行长佐利克在华盛顿经济俱乐部上发表演说(1600).
萨拉热窝(塞拉耶佛)--国际货币基金组织(IMF)代表团访问波斯尼亚,磋商新贷款事宜(至5月25日).
曼谷--泰国央行公布5月2日的会议纪录.(0200)
尼泊尔博卡拉--印度央行副总裁苏巴拉奥在一个圆桌会议上发表演讲,会议主题为"南亚区域合作联盟(SAARC)地区的宏观审慎与货币政策."
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在邓白氏(D&B)公司主办的印度金融专业人士协会(AFPI)上发表演讲(1410).
萨格勒布--克罗埃西亚总理Zoran Milanovic和主管经济的副总理Radimir Cacic将在一场经济会议中演讲,主题为关于刺激成长的措施.(1000)
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告(1800).
5月17日(四)
墨西哥瓜达拉哈拉--20国集团(G20)劳工部长级会议(至5月18日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和世界银行行长佐利克在布雷顿森林会议上发表演讲,题为"从恶性到良性:债务、稳定和增长的周期:".(1300)
伊斯坦布尔--欧洲央行(ECB)管委会成员莫尔许将出席第九届伊斯兰金融峰会的小组讨论(0800).
尼泊尔博卡拉--印度央行副总裁H.R. Khan在亚洲清算联盟(ACU)第41次理事会会议上发表演讲.
里加--拉脱维亚央行理事会会议.
圣地亚哥--智利央行货币政策会议.
5月18日(五)
马里兰州戴维营(大卫营)--八国集团(G8)峰会(至5月19日).
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)年会暨商业论坛(至5月19日).
印度加尔各答--印度央行副总裁Subir Gokarn在印度商会主办的特别全体会议上发表演讲,题为"印度银行业:在全球金融环境动荡之际维持增长"(0845).
5月20日(日)
芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会.(至5月21日)
俄罗斯卡山(KAZAN)--亚太经合组织(APEC)第二届高层官员会议及相关会议.(至6月5日)
5月21日(一)
韩国庆州--亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(至5月24日).
东京--北亚监管和风险机构(Institute of Regulation and Risk North Asia)会议.美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将就货币政策发表演讲(0915),并出席小组讨论(1130).
阿布贾--奈及利亚央行举行货币政策会议.(至5月22日)
5月22日(二)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表最新经济展望报告(0800).
香港湾仔--北亚监管和风险机构(Institute of Regulation and Risk North Asia)会议.美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表有关货币政策的演讲(1015),并参加小组讨论(1230).
哈萨克斯坦阿斯塔纳--第五届阿斯塔纳经济论坛(AEF)(至5月24日).
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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