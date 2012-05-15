〔全球金市〕未来五年金价需达3,000美元,行业才能维持盈利--WGC

* 采矿成本大幅攀升

* 新兴市场和各国央行将推升需求

路透利马5月14日电---世界黄金协会(WGC)执行长Aram Shishmanian周一指出,采矿成本大幅攀升意味,未来五年金价需达每盎司3,000美元,行业才能保持有利可图.

Shishmanian表示,当前金价需达1,300美元,矿商才能生存;但矿商仍面临采矿成本急遽攀升,及庞大的股息成本和税负.

"如果未来五年这种情况持续,金价至少需要3,000美元,矿商才能维持业务."他说.但他乐观认为,长期而言持续的需求将推升价格.

受欧债危机疑虑打击,现货金XAU=周一跌至每盎司1,556.5美元的四个半月低点.经济动荡时,黄金通常是投资人的避险标的,但近来金价走势却与基本金属和股票等风险资产一致.

Shishmanian指出,黄金未来的需求将来自新兴市场、各国央行及投资者,并称当前中国和印度的需求占全球金市55%.

"新兴市场持有的黄金储备将愈来愈多."Shishmanian称."持有数以十亿计的美元对他们没有助益.潜在替代是黄金."

他称,黄金支持的上市交易基金(ETF)当前持仓约1,200亿美元.

"这是冰山一角."他说."美国养老基金未持有大量黄金,但未来20年情势将会改变."(完)