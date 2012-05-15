〔全球金市〕未来五年金价需达3,000美元,行业才能维持盈利--WGC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 采矿成本大幅攀升
* 新兴市场和各国央行将推升需求
路透利马5月14日电---世界黄金协会(WGC)执行长Aram Shishmanian周一指出,采矿成本大幅攀升意味,未来五年金价需达每盎司3,000美元,行业才能保持有利可图.
Shishmanian表示,当前金价需达1,300美元,矿商才能生存;但矿商仍面临采矿成本急遽攀升,及庞大的股息成本和税负.
"如果未来五年这种情况持续,金价至少需要3,000美元,矿商才能维持业务."他说.但他乐观认为,长期而言持续的需求将推升价格.
受欧债危机疑虑打击,现货金XAU=周一跌至每盎司1,556.5美元的四个半月低点.经济动荡时,黄金通常是投资人的避险标的,但近来金价走势却与基本金属和股票等风险资产一致.
Shishmanian指出,黄金未来的需求将来自新兴市场、各国央行及投资者,并称当前中国和印度的需求占全球金市55%.
"新兴市场持有的黄金储备将愈来愈多."Shishmanian称."持有数以十亿计的美元对他们没有助益.潜在替代是黄金."
他称,黄金支持的上市交易基金(ETF)当前持仓约1,200亿美元.
"这是冰山一角."他说."美国养老基金未持有大量黄金,但未来20年情势将会改变."(完)
--编译 张若琪;审校 王冠中
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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