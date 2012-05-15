《外汇动态》美元/韩元上档受阻,关注外汇当局是否会出手干预

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
0247GMT---美元/韩元KRW=KFTC因海外基金买进而触及近四个月高位,但韩国出口商卖出,使其升势在一费波纳奇阻力位受阻.
投资者密切关注外汇当局是否会出手干预.稍早时,韩国企划财政部长官朴宰完称,最近韩元波动相对于该国的基本面显得过度.[ID:nSB1546030]
美元/韩元上涨0.4%至1,153.7,脱离日高1,156.8,此为1月12日以来最高水准.阻力位在12月-3月跌势的61.8%回档位,若攻克该位,美元后市上看1,167.7,此为76.4%回档位.(完)
--编译 戴素萍;审校 李爽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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