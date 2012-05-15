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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 11:04 BJT

《外汇动态》美元/韩元上档受阻,关注外汇当局是否会出手干预

0247GMT---美元/韩元KRW=KFTC因海外基金买进而触及近四个月高位,但韩国出口商卖出,使其升势在一费波纳奇阻力位受阻.

投资者密切关注外汇当局是否会出手干预.稍早时,韩国企划财政部长官朴宰完称,最近韩元波动相对于该国的基本面显得过度.[ID:nSB1546030]

美元/韩元上涨0.4%至1,153.7,脱离日高1,156.8,此为1月12日以来最高水准.阻力位在12月-3月跌势的61.8%回档位,若攻克该位,美元后市上看1,167.7,此为76.4%回档位.(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

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