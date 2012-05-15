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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 11:49 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,月中例行性支出高峰令资金分配不均

路透台北5月15日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持稳,今日为月中例行性支出高峰,以及70亿台币的台新金控(2887.TW)公司债交割,见部份投信和一般企业赎回资金,各家机构对市况感受不一.

资金调度人士表示,尽管市场资金分配有所不均,但尾盘又陆续有余钱回流,稍稍纾缓紧缩市况,而RP利率主要成交区间也没有太大变化.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.

交易商统计,本周市场紧缩因子另有:兆丰商银金融债周五(18日)交割,金额为13亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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