〔路透基点〕台湾全球一动五年期贷款案规模扩大为6.4亿台币--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港5月15日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,台湾4G业者全球一动的五年期定期贷款规模,已由原先目标6亿台币扩大为6.4亿台币.预定5月18日签约.
本案委托主办行及额度分配行合作金库商业银行承贷2亿台币.
六家银行加入为一般参贷行,包括国泰世华银行(1亿台币)、全国农业金库(1亿台币)、台湾企银(6,000万台币)、华南银行(6,000万台币)、彰化银行(6,000万台币)和上海商业储蓄银行(6,000万台币).
贷款利率为较二级商票利率加码155个基点,税后利率下限设在2.4%.
全球一动将把贷款资金用于在台湾修建670座wimax的Macro层级基地台,这些基地台将作为贷款抵押.另外,公司创始人暨董事长何薇玲亦为贷款作保.
此宗贷款以非等额分期方式每季还款一次,分13个季度还清,宽限期为两年,平均期限3.44年.(完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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