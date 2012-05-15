〔路透基点〕台湾全球一动五年期贷款案规模扩大为6.4亿台币--RLPC

路透香港5月15日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,台湾4G业者全球一动的五年期定期贷款规模,已由原先目标6亿台币扩大为6.4亿台币.预定5月18日签约.

本案委托主办行及额度分配行合作金库商业银行承贷2亿台币.

六家银行加入为一般参贷行,包括国泰世华银行(1亿台币)、全国农业金库(1亿台币)、台湾企银(6,000万台币)、华南银行(6,000万台币)、彰化银行(6,000万台币)和上海商业储蓄银行(6,000万台币).

贷款利率为较二级商票利率加码155个基点,税后利率下限设在2.4%.

全球一动将把贷款资金用于在台湾修建670座wimax的Macro层级基地台,这些基地台将作为贷款抵押.另外,公司创始人暨董事长何薇玲亦为贷款作保.

此宗贷款以非等额分期方式每季还款一次,分13个季度还清,宽限期为两年,平均期限3.44年.(完)